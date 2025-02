Final Fantasy 16 & Final Fantasy 7 Remake: Ankündigung für weitere Systeme steht bevor – Gerücht

Im letzten Jahr kündigte Square Enix den Wechsel hin zu einer Multiplattform-Strategie an. Laut einem bekannten Insider führt diese dazu, dass in Kürze gleich mehrere große "Final Fantasy"-Titel für weitere Plattformen angekündigt werden.

Bekanntermaßen setzte Square Enix sowohl bei „Final Fantasy 16“ als auch dem „Final Fantasy 7 Remake“ und „Final Fantasy 7: Rebirth“ zunächst auf eine Veröffentlichung für die PS5.

Im Mai des vergangenen Jahres bestätigte der Publisher allerdings eine Änderung seiner Veröffentlichungspolitik und kündigte eine „aggressive Multiplattform-Strategie“ an. Im Zuge des Ganzen fanden die drei Rollenspiele nach und nach den Weg auf den PC. Die Gerüchte der letzten Monate besagten, dass es dabei nicht bleiben wird.

Für neuen Gesprächsstoff diesbezüglich sorgt der bekannte Insider „Nate the Hate“. Dieser möchte nämlich in Erfahrung gebracht haben, dass die Ankündigungen für weitere Plattformen unmittelbar bevorstehen.

Reichlich Final Fantasy für Xbox & Switch 2?

Nachdem Square Enix im letzten Jahr diverse Titel wie die „Final Fantasy Pixel Remaster“-Reihe auf die Xbox Series X/S portierte, soll als nächstes „Final Fantasy 16“ anstehen. Laut „Nate the Hate“ dürfte die entsprechende Ankündigung in Kürze erfolgen. Der Xbox-Release von „Final Fantasy 16“ erfolgt demnach im Frühjahr oder in der Mitte der ersten Jahreshälfte.

Laut dem Insider könnte Square Enix neben „Final Fantasy 16“ parallel das „Final Fantasy 7 Remake“ und „Final Fantasy 7: Rebirth“ für die Xbox-Konsolen ankündigen.

Wie „Nate the Hate“ ausführte, kommt allerdings noch eine weitere Plattformen in den Genuss mehrerer „Final Fantasy“-Abenteuer. Die Rede ist natürlich von der Switch 2, die uns Nintendo Anfang April ausführlich vorstellen wird. Den Angaben des gut vernetzten Insiders zufolge soll Square Enix hier allerdings von einer Portierung von „Final Fantasy 16“ absehen.

Stattdessen liege der Fokus auf dem Remake von „Final Fantasy 7“ und „Final Fantasy 7: Rebirth“.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Auch wenn „Nate the Hate“ mit seinen Aussagen in der Regel richtig liegt, müssen wir abschließend darauf hinweisen, dass Square Enix die Portierungen auf die Xbox Series X/S und die Switch 2 bislang nicht offiziell bestätigte.

Überraschend dürfte ein solcher Schritt allerdings nicht kommen.

Schließlich rief der japanische Publisher im letzten Jahr mehrfach das Ziel aus, mit seinen großen Titeln auf möglichst vielen Plattformen vertreten zu sein. Des Weiteren steht die Planung kommender Projekte unter dem Motto „Qualität vor Quantität“.

Soll heißen: Während die Anzahl der Neuentwicklungen ein wenig zurückgeschraubt wird, soll auf der anderen Seite deren Qualität steigen.

