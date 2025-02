Indiana Jones und der Große Kreis: KI unnötig? Harrison Ford lobt Troy Bakers Leistung

Im vergangenen Dezember veröffentlichten Bethesda Softworks und Entwickler MachineGames („Wolfenstein 2: The New Colossus“) mit „Indiana Jones und der Große Kreis“ ein brandneues Action-Abenteuer mit dem bekannten Archäologen, der in der Filmvorlage von Schauspieler Harrison Ford verkörpert wird.

Für das Videospiel übernahm jedoch der bekannte Synchronsprecher Troy Baker („Uncharted 4“) die Rolle von Indiana Jones. Und offenbar hat er seinen Job sehr gut erledigt, denn in einem aktuellen Interview hatte Harrison Ford nun nichts als Lob für die Darbietung Bakers übrig.

Original-Indy lobt Bakers Darbietung

So gab Ford erst kürzlich dem Wall Street Journal (via Culture Crave) ein Interview, blickte auf seine langjährige Karriere zurück und sprach unter anderem über kommende Projekte, darunter auch „Captain America: Brave New World“. Allerdings kamen auch „Indiana Jones und der Große Kreis“ und Troy Baker als Thema auf. Dazu sagte Ford: „Man braucht keine künstliche Intelligenz, um meine Seele zu stehlen. Das kann man schon für ein paar Cent mit guten Ideen und Talent. Er hat einen brillanten Job gemacht, und dazu brauchte er keine KI.“

Somit scheint der Schauspieler sehr zufrieden mit der Vertretung seiner Figur durch Baker zu sein. Mit seiner KI-Aussage spricht Ford den Umstand an, dass es in den letzten Jahren in Hollywood ziemlich beliebt geworden ist, „synthetische Versionen berühmter Schauspieler“, damit sie auch nach ihrem Tod weiter in Filmen zu sehen sind. Auch in Fords letztem Film, „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“, kam die Technik zum Einsatz, um den Darsteller 45 Jahre jünger aussehen zu lassen.

„Niemand sonst“ außer Ford könne Indy spielen

Dass Ford plötzlich von Bakers Performance in „Indiana Jones und der Große Kreis“ so angetan ist, kommt allerdings etwas überraschend. Noch 2019 sagte der Schauspieler, das „niemand sonst“ in die Rolle von Indiana Jones schlüpfen könnte. Und auch Bethesdas Todd Howard verriet in einem Interview vor dem Release des Spiels, dass Ford nicht wollte, dass Indy von Troy Baker gespielt wird. Doch letztendlich bekam er die Rolle und auch Ford scheint am Ende dann doch zufrieden mit dieser Entscheidung zu sein.

Bereits im Dezember des letzten Jahres betrat Ford im Rahmen der Game Awards 2024 die Bühne und lobte die Darbietung von Baker in „Indiana Jones und der Große Kreis“. Demnach habe der Synchronsprecher „einen tollen Job“ gemacht.

„Indiana Jones und der Große Kreis“ ist seit dem 9. Dezember für die Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Dabei konnte das Action-Abenteuer sowohl Kritiker als auch Spieler überzeugen. Auch die ersten Spielerzahlen deuten auf einen Erfolg hin. Eine PS5-Version soll noch im Frühjahr 2025 folgen.

