Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii: Wrestling-Ikone gibt sich als Piratenkönig im neuen Story-Trailer die Ehre

Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii:

„Yakuza“-Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden, bis „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ erscheint. In rund zwei Wochen ist es so weit und Goro Majima wird auf sein verrücktes Piratenabenteuer starten. Nach „Like a Dragon: The Man Who Erased His Name“ handelt es sich dabei um das nächste Spin-Off der erfolgreichen Reihe von Entwickler Ryu Ga Gotoku.

Um weiter auf den nahenden Release einzustimmen, haben die Verantwortlichen jetzt einen brandneuen Trailer zu „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ veröffentlicht, der die Story in den Fokus rückt. So darf erstmals auch ein Blick auf den Piratenkönig von Madlantis geworfen werden, der von einer echten Wresling-Ikone gespielt wird.

Profi-Wrestler als Piratenkönig von Madlantis

Madlantis wird einer der wichtigsten Orte in „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ sein. Hier treffen sich die zahlreichen Piraten und Halunken der Gegend, um ihre Zeit totzuschlagen oder aber um im Kolosseum an gefährlichen Kämpfen teilzunehmen. Oberhaupt und Piratenkönig ist Raymond Law, der im Spiel vom bekannten Profi-Wrestler Samoa Joe verkörpert wird. Im neuen Trailer deutet sich ein möglicher Showdown mit Majima an, doch welche Rolle Law letztendlich einnehmen wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Neben den Story-Schnipseln und dem Blick auf Madlantis präsentiert der neue Trailer zu „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ aber auch weitere Eindrücke zum abwechslungsreichen Gameplay und so gibt es unter anderem jede Menge Action zu sehen. Majima lässt im neuesten Ableger nämlich nicht nur an Land die Fäuste fliegen und Säbel rasseln, sondern macht mit seinem Schiff und einer eigenen Crew auch die Gewässer unsicher.

Das beste Spiel der Reihe? Entwickler zeigen sich selbstsicher

Im Vergleich zu den bisherigen Spielen der Reihe bietet „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ mit seinen groß angelegten Seeschlachten ein völlig neues Gameplay-Element. Aus diesem Grund bezeichnete zuletzt auch Produzent Ryosuke Horii das Spiel als „Meisterwerk“. Doch trotz seines Piraten-Settings und soll das Action-Abenteuer die gewohnte Mischung aus Irrsinn und Drama mit Tiefgang bieten, die das Franchise bei den Fans über die Jahre hinweg so beliebt gemacht hat.

Die Handlung von „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ ist ein Jahr nach den Ereignissen des letzten Hauptspiels „Like a Dragon: Infinite Wealth“ angesiedelt und rückt den Ex-Yakuza Goro Majima in die Rolle des Protagonisten. Er erwacht ohne Erinnerungen auf einer einsamen Insel, nachdem ein Junge namens Noah sein Leben gerettet hat. Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach seiner verlorenen Identität, geraten dabei aber in einen Konflikt zwischen Piraten, die auf der Suche nach einem legendären Schatz sind.

„Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ wird ab dem 21. Februar 2025 erhältlich sein und für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC erscheinen. Neben der herkömmlichen Fassung werden auch eine Deluxe- und Collector’s-Edition erhältlich sein, die mit einigen Extras aufwarten. Besitzer eines SEGA-Accounts erhalten zudem das bekannte Outfit von Kazuma Kiryu als Bonus.

