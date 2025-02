Landwirtschafts-Simulator 25: Beeindruckender Meilenstein erreicht – neue Inhalte geplant

Mit über drei Millionen verkauften Exemplaren hat der „Landwirtschafts-Simulator 25“ einen neuen Meilenstein erreicht. Außerdem hat der Entwickler Giants Software einen neuen „State of the Farm“-Blogpost veröffentlicht und darin einen Ausblick auf kommende Updates und Erweiterungen gegeben.

Noch immer geht der „Landwirtschafts-Simulator 25“ von Giants Software weg wie warme Semmeln. Dies ging aus einer Pressemitteilung des Entwicklers hervor, die heute, am 6. Februar, veröffentlicht wurde. Darin teilte das Schweizer Studio mit, dass die neueste Ausgabe der Simulation seit dem Release im November 2024 mehr als drei Millionen Verkäufe erzielen konnte.

Damit setzt die beliebte Reihe ihren Erfolgskurs klar fort. Laut Giants Software konnten nun insgesamt über 40 Millionen Exemplare der Hauptreihe auf allen Plattformen verkauft werden. Grund für die Macher, sich selbst mit einem neuen Trailer namens „Accolades“ zu feiern – ihr könnt euch dieses Video etwas weiter unten anschauen.

Zudem hat das Giants-Team einen neuen „State of the Farm“-Blogpost veröffentlicht, der auf fleißig arbeitende Entwickler schließen lässt. So könnt ihr euch schon jetzt über insgesamt zehn neue Maschinen freuen, während die im Posting enthaltene Roadmap einen Ausblick auf kommende Updates und Erweiterungen gibt.

Diese Inhalte sind für den Landwirtschafts-Simulator 25 geplant

Da Inhalte sich laut Giants stets ändern können, nennt der Entwickler in der Roadmap keine konkreten Termine, sondern beschränkt sich auf Quartalsangaben. Für die ersten beiden Quartale dieses Jahres sind die folgenden Dinge für den „Landwirtschafts-Simulator 25“ geplant:

Precision Farming kehrt im zweiten Quartal 2025 zurück, und damit auch eine realistischere Bodenbearbeitung.

kehrt im zweiten Quartal 2025 zurück, und damit auch eine realistischere Bodenbearbeitung. Neue Patches sind in Arbeit – als Nächstes wird der Patch 1.6 erscheinen. Zudem ist für das erste Quartal 2025 das Content Update #1 geplant. Die Inhalte sind noch nicht bekannt.

sind in Arbeit – als Nächstes wird der Patch 1.6 erscheinen. Zudem ist für das erste Quartal 2025 das Content Update #1 geplant. Die Inhalte sind noch nicht bekannt. Überarbeitete Karten aus früheren Teilen werden bald ins Spiel integriert. Eine davon wird der Silverrun-Wald sein; eine zweite hat Giants Software in der Roadmap lediglich angedeutet.

aus früheren Teilen werden bald ins Spiel integriert. Eine davon wird der Silverrun-Wald sein; eine zweite hat Giants Software in der Roadmap lediglich angedeutet. „Landwirtschafts-Simulator VR“ erscheint am 28. Februar 2025 für Meta Quest.

Die neu überarbeiteten Maps sowie das erste Content-Update werden kostenlos sein.

Die „Landwirtschafts-Simulator 25“-Roadmap für die ersten beiden Quartale dieses Jahres.

Der Silverrun-Wald wurde mit der Platinum-Erweiterung für den „Landwirtschafts-Simulator 22“ eingeführt und war besonders auf Forstwirtschaft ausgelegt. Spieler konnten dort Holz fällen, Baumstämme verarbeiten und neue Produktionsketten verwenden.

Weiterhin sind neben der Enthüllung des ersten Packs zu erwarten:

Community-Streams mit mehr Infos.

Regelmäßige „State of the Farm“-Updates im Blog.

Artikel und Interviews zu kommenden Features.

Kreative Trailer und Inhalte auf Social-Media-Kanälen.

Year 1 Season Pass:

Drei Content-Packs und eine große Erweiterung für 2025.

Sofort spielbar, sobald die Inhalte erscheinen.

Bis zu 25 Prozent Rabatt im Vergleich zum Einzelkauf.

Mit dem obigen „Accolades“-Trailer feiern sich die Entwickler selbst. Gut – das können sie ja auch.

Neue Maschinen im ModHub

Die anfangs erwähnten neuen Maschinen sind wie gesagt im ModHub des „Landwirtschafts-Simulator“ verfügbar und umfassen:

CLAAS Liner 4900

CLAAS XERION 5000-4500

Dalbo MegaRoll 2430

Farmet Falcon 6 PRO Fert+

Kubota M7

Kuhn SLC 141

Reiter RESPIRO R9 profi

Unia Apollo 16 Premium

Valtra N Series

Valtra Valmet Series 8750

Dass „LS 25“ diesen neuen Meilenstein erreicht hat, überrascht nur bedingt:

Zur neuen Verkaufsmarke äußerte übrigens Boris Stefan, CSO bei Giants: „Bereits drei Millionen virtuelle Farmer – unglaublich!“ Das Studio könne nicht freudiger auf das blicken, was vor ihm liegt, erklärte Stefan – und spoilerte: „Da kommt noch viel mehr!“

