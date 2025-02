MediaMarkt-Sale gestartet: Hohe Rabatte auf PS5-Konsolen, Controller und mehr

MediaMarkt und Saturn haben eine neue Rabattaktion gestartet. Kunden erhalten einen Preisnachlass in Höhe der Mehrwertsteuer. Der Sale läuft nur für kurze Zeit.

Zum Start des Jahres bietet MediaMarkt (und auch Saturn) in Deutschland eine Sonderaktion, bei der Kunden auf viele Produkte einen Rabatt in Höhe des enthaltenen Mehrwertsteueranteils erhalten.

Die Aktion gilt sowohl in den Filialen als auch online und umfasst ein breites Sortiment an Elektronikartikeln, darunter Gaming-Produkte. Auf der Aktionsseite sind die Produkte in mehrere Untergruppen unterteilt:

Mehrwertsteuer-Rabatt für myMediaMarkt-Mitglieder

Der Sale läuft vom 6. Februar 2025 um 9:00 Uhr bis zum 10. Februar 2025 um 8:59 Uhr im MediaMarkt-Onlineshop sowie in den teilnehmenden Märkten. Voraussetzung für den Rabatt ist eine kostenlose Registrierung bei myMediaMarkt.

Der gewährte Preisnachlass entspricht dem enthaltenen Mehrwertsteueranteil, was einem Rabatt von 15,966 Prozent auf den Verkaufspreis entspricht. Auch Produkte mit einem reduzierten Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent profitieren von der Aktion.

Für Gamer bietet die Aktion Preisnachlässe auf verschiedene Konsolen, Zubehör und Hardware. Zu den Angeboten gehören unter anderem:

Auch Bundles mit der Nintendo Switch sind preislich attraktiv, da sie kaum mehr kosten als die Konsolen ohne zusätzliche Spiele.

Zur kompletten Übersicht:

Einschränkungen bei der Aktion

Nicht alle Gaming-Produkte sind Teil des Sales. Ausgenommen sind sämtliche Microsoft- und META-Produkte sowie alle Spiele. Andere Gaming-Hardware wie Controller, PS5-SSDs und Headsets sind jedoch mit dem Rabatt erhältlich.

Zusätzlich gibt es für bestimmte Aktionsgeräte von Marketplace-Partnern einen geräteabhängigen Rabatt von mindestens 20 Prozent. Dieser ist bereits im angezeigten Preis enthalten. Die weiteren Bedingungen finden Kunden am unteren Ende der Aktionsseite.

Die Aktion endet am 10. Februar 2025 um 8:59 Uhr (in den Märkten etwas früher). Besonders begehrte Produkte könnten jedoch schon vorher ausverkauft sein. Kunden, die von den Rabatten profitieren möchten, sollten daher frühzeitig bestellen oder die gewünschten Artikel in einer Filiale sichern.

