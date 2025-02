Meta Gear Solid Delta Snake Eater: Release-Termin und neuer Trailer durch Leak enthüllt

Durch einen Leak ist ab sofort der Release-Termin von „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ bekannt, nachdem das Datum unter anderem im PlayStation Store aufgetaucht ist. Außerdem zeigt sich das Remake von „Metal Gear Solid 3“ auch in einem brandneuen Trailer, der ebenfalls frühzeitig durchgesickert ist.

Dabei bestätigt der neue Trailer ebenfalls die geplante Veröffentlichung von „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ und gewährt zudem weitere Einblicke in die Neuauflage der taktischen Spionage-Action. Obendrein scheint mit dem Remake auch ein beliebtes Minispiel sein Comeback zu feiern.

Remake von Metal Gear Solid 3 erscheint im August

Erscheinen wird „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ demnach am 28. August 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Enthüllt wurde der Termin durch den Produkteintrag im PlayStation Store, wo er auch nach wie vor zu finden ist. Der neue Trailer zu „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ wurde hingegen im ResetEra-Forum geteilt. Nach diesem Leak ist allerdings davon auszugehen, dass Konami die Veröffentlichung bald selbst bestätigen und auch das bewegte Bildmaterial offiziell zugänglich machen wird.

Dabei präsentiert der neue Trailer weitere Einblicke in „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ und zeigt Snake in Aktion. Außerdem ist erstmals auch das überarbeitete Aussehen der bekannten Cobra-Einheit zu sehen, sodass Fans unter anderem einen Blick auf The Fury, The Fear, The Pain und The End werfen dürfen. Wie der Trailer obendrein bestätigt, wird das aus dem Original bekannte Minispiel Snake vs. Monkey, ein Crossover mit „Ape Escape 3“, auch im Remake enthalten sein.

Originalgetreue Story trifft auf modernisiertes Gameplay

Offiziell angekündigt wurde „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ bereits im Mai 2023 im Rahmen eines PlayStation-Showcase. Bislang wurde die Neuauflage von „Metal Gear Solid 3“ aber ohne Release-Termin gelistet, nachdem die Veröffentlichung Gerüchten zufolge bereits im letzten Jahr erfolgen sollte. Nun wird es im kommenden August so weit sein. Möglicherweise plante Konami die Ankündigung auch im Zuge der nächsten State of Play, die vielleicht schon nächste Woche stattfinden könnte, zu tätigen.

„Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ wurde mit der Hilfe von Virtuos von Grund auf neu entwickelt und nutzt als Grafikgerüst die Unreal Engine 5. Außerdem wird die Neuauflage im Vergleich zum Originalspiel aus dem Jahr 2004 jede Menge Verbesserungen bieten. Dazu gehört beispielsweise auch eine modernisierte Steuerung inklusive einer Über-die-Schulter-Perspektive. Neben dem weiterentwickelten Gameplay sollen Story und Spieldesign jedoch dem Vorbild treu bleiben.

