Nach Flop: Call-of-Duty-Veteran angeblich von 2K gefeuert

Im letzten Oktober wurde der Roguelike-Hero-Shooter „Project Ethos“ vorgestellt. Verantwortlich für das Spiel ist das Studio 31st Union, das im Februar 2019 unter dem Publisher 2K gegründet wurde.

Die Leitung des Entwicklers hatte Michael Condrey inne. Condrey war Mitgründer des Call-of-Duty-Entwicklers Sledgehammer Games. 2018 hatte Condrey das Studio jedoch verlassen, um sich 31st Union zu widmen.

Spiel hatte nicht viel Aufsehen erregt

„Project Ethos“ soll ein kostenlos spielbarer Third-Person-Hero-Shooter mit Roguelike-Einflüssen werden. Die Spieler schlüpfen dabei in die Rolle unterschiedlicher Helden, die mit Evolutionen verbessert werden können. Dabei handelt es sich um „semi-zufällige“ Upgrades speziell für jede Figur. Mit diesen Upgrades sollen sich etwa die jeweiligen Rollen der Charaktere verändern lassen.

Allerdings scheinen die ersten Bilder von „Project Ethos“ keine große Begeisterung unter den Spielern ausgelöst zu haben. Die Ankündigung im letzten Oktober fiel recht flach. Dies soll nun Konsequenzen für Michael Condrey nach sich ziehen.

Wie die Kollegen von Kotaku unter Berufung auf zwei mit dem Studio vertraute Quellen berichten, soll 2K den Leiter von 31st Union gefeuert haben. Am 3. Februar soll der Entwickler von seinem Posten entlassen worden sein. Wie der Publisher angibt, soll Condrey „Project Ethos“ jedoch weiterhin beraten.

Spiel ist schon einige Jahre in Entwicklung

„Wir sind Michael Condrey dankbar für sein Engagement, seine Leidenschaft und seine Arbeitsmoral, mit der er ein unglaubliches Team aufgebaut und die Vision von 31st Union geformt hat“, gab ein Sprecher von 2K in einer E-Mail an Kotaku an. „Michael wird seine Rolle kurzfristig wechseln, um sich auf die Beratung für die Zukunft von Project Ethos zu konzentrieren. Wir bleiben dem zukünftigen Weg von Project Ethos und den Menschen sowie der Kultur des Studios 31st Union sehr verpflichtet.“

„Project Ethos“ soll bereits seit einigen Jahren bei 31st Union in Entwicklung sein, hatte aber scheinbar einen schwierigen Entwicklungszyklus hinter sich. Die Ankündigung des Spiels sowie der geschlossene Betatest erfolgten darüber hinaus kurz nach dem Scheitern von Sonys Helden-Shooter „Concord“, was dem Genre ebenfalls einen Stich versetzt haben dürfte.

