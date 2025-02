No Man’s Sky: Update 5.53 behebt Abstürze und weitere Fehler – Changelog liefert Details

No Man's Sky:

Heute stellten die Entwickler von Hello Games das Update 5.53 zum Weltraum-Abenteuer "No Man's Sky" bereit. Der offizielle Changelog verrät euch, welche Fehler das Indie-Studio dieses Mal in Angriff nahm.

Vor wenigen Tagen veröffentlichten die Entwickler von Hello Games den zweiten Teil des umfangreichen „Worlds“-Updates zur Weltraum-Sandbox „No Man’s Sky“.

Wer bereits länger dabei ist, dürfte sich daran gewöhnt haben, dass es in den Tagen nach dem Release eines größeren Content-Updates hin und wieder etwas holprig werden kann. In den meisten Fällen stoßen die Spieler neben den neuen Inhalten nämlich auch auf diverse Fehler. Beim zweiten Teil des „World“-Updates war dies nicht anders.

Wie gehabt lassen die Entwickler von Hello Games aber schnell entsprechende Bugfixes folgen. So steht ab sofort das Update 5.53 zum Download bereit. Zu den behobenen Fehlern gehört unter anderem ein Bug, der in seltenen Fällen euren Missionsfortschritt blockieren konnte.

Auch die vereinzelten Abstürze und fehlerhaft dargestellten Ozeane auf der PS5 sollen nach der Installation des Updates nicht mehr auftreten. Der offizielle Changelog liefert euch weitere Details.

Behobenes Problem, bei dem einige Gesten nicht endeten, wenn eine Bewegung ausgeführt wurde.

Behobenes Problem, das dazu führte, dass der Stellar-Extraktor einen ungültigen Slot anzeigte.

Behoben: Verschiedene Probleme, die beim Warpen an Bord eines fremden Frachters auftreten konnten.

Behobenes Problem, das dazu führte, dass die Lebenserhaltung im Nautilon geleert wurde.

Behobenes Problem, das verhinderte, dass die Mineralbohrstation korrekt im Kolossus installiert wurde.

S-Klasse-Upgrades für die Veredelten Augen wählen nun drei Boni.

Behoben: Mehrere Fälle, in denen der höchste Bonus für X-Klasse-Neutronenkanonen-Upgrades niedriger war als der S-Klasse-Bonus.

Behobenes Problem, das dazu führte, dass alle Einsiedlerkrabben auf der Entdeckungsseite als ausgestorben gelistet wurden.

Speicherstände im Verlassenen Modus zeigen nun ihren Status auf dem Ladebildschirm an.

Behoben: Verschiedene Missionsprobleme, die auftreten konnten, nachdem man einem Spieler beigetreten war, der sich bereits an Bord der Weltraumanomalie befand.

Behobenes Problem, das verhinderte, dass einige Sticker korrekt eingefärbt wurden.

Behobenes Problem, das dazu führte, dass einige Schiffe oder Multitools doppelt in der Liste der aktiven Objekte in ihren jeweiligen Archiven angezeigt wurden.

Behobener seltener Fehler, der dazu führen konnte, dass Schiffe beim Abrufen aus der Kältespeicherung ihre Farbe änderten. Diese Korrektur stellt bei den Schiffen die korrekten Farben wieder her.

Behobenes Problem, das dazu führte, dass Multitools im Waffenständer-Menü eine falsche Klasse anzeigten.

Behobener seltener Missionsblocker, der zu Beginn der Artemis-Missionen auftreten konnte.

Behoben: Verschiedene Probleme, die verhindern konnten, dass die Missionen zur Weltraumanomalie oder dem Atlas-Pfad korrekt starteten.

Behobener seltener Missionsblocker, bei dem Spieler während „In Stellar Multitudes“ die korrekten Rezepte nicht kannten.

Behoben: Verschiedene Probleme mit der Wassersimulation, darunter das vollständige Verschwinden des Wassers aus den Ozeanen auf der PlayStation 5.

Planetenringe und Regenbögen spiegeln sich nun korrekt im Wasser.

Behobenes Problem, das flackernde Fehler beim Rendering des Wassers verursachen konnte.

Behoben: Verschiedene zusätzliche visuelle Fehler beim Rendering des Wassers.

Behoben: Mehrere visuelle Probleme mit der Beleuchtung.

Deutliche Verbesserung der Ladezeiten beim Verwenden einer großen Anzahl von Modt.

Kleine Optimierung der Videospeichernutzung eingeführt.

Behobener seltener Absturz im Zusammenhang mit der Kreaturennavigation.

Behobener Absturz im Zusammenhang mit dem Animationssystem.

Behoben: Verschiedene Abstürze im Zusammenhang mit dem Speichermanagement.

Behobener Absturz im Zusammenhang mit der Speicherzuweisung.

Behobener Absturz im Zusammenhang mit Animationen

Das umfangreiche Content-Update „Worlds“ veröffentlichte Hello Games in zwei Teilen. Der zweite Part erschien in der letzten Woche und umfasste Milliarden neue Galaxien mit Billionen neuen Planeten. Zu den weiteren Highlights des Updates gehörte die Einführung der Gasriesen.

Eine Art der Planeten, für die sich die Community schon seit längerer Zeit einsetzte. Hinzukommen technische Verbesserungen und neue Story-Inhalte.

„No Man’s Sky“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch erhältlich.

