PS5 & PS4: Scam-Spiele fliegen aus dem PS-Store – Bericht

In den vergangenen Monaten häuften sich Berichte über eine zunehmende Zahl sogenannter „Shovelware“-Titel im PlayStation Store. Diese Spiele zeichnen sich häufig durch geringen Entwicklungsaufwand aus, nutzen mitunter generative KI für Grafiken und setzen auf irreführende Marketingstrategien.

Mehrere Entwickler äußerten sich öffentlich zu diesem Problem und verglichen die Freigabeverfahren der verschiedenen Plattformen. Folgte die erste Reaktion?

Bereinigung im PlayStation Store

Zwischenzeitlich wurden zahlreiche Titel aus dem PlayStation Store entfernt. Besonders betroffen ist der Entwickler RandomSpin Games, dessen PS4- und PS5-Spiele nicht verfügbar sind. Ob dies eine direkte Reaktion auf die jüngsten Beschwerden oder eine zufällige Maßnahme ist, bleibt offen.

RandomSpin Games ist bekannt für die Veröffentlichung von Spielen mit wiederverwendeten Assets und generativer KI-Grafik, wie berichtet wird. Zu den neusten Spielen des Anbieters gehören unter anderem „Backrooms Inside The Escape“ (Release im Dezember 2024), “The Glory of America” (November 2024), “Knight Shooter” (November 2024) und „Bodycam Shooter“ (September 2024).

Diese Games erschienen in schneller Abfolge, oft mit ähnlichem Design, und wurden teilweise so benannt, dass sie an populäre Titel erinnerten.

Im Fall von „Bodycam Shooter“ folgte zügig Nachschub mit einem ähnlichen Namen. Heute landete „Bodycam Shooter 2025“ für 9,99 Euro im PlayStation Store. Herausgeber ist Grizzly Games Limited. 1,8 von fünf möglichen Sternen zeigen, dass es sich auch hierbei um keinen Kauftipp handelt. Oder wie wäre es mit “Bodycam Unrecord Shooter“ zum Angebotspreis von momentan 6,99 Euro? Der im November 2024 von Md Adnan Hossain veröffentlichte Titel kommt im PSN auf 1,15 von fünf möglichen Sternen.

“Bodycamera Shooter” (PSN-Wertung: 1,13/5), veröffentlicht im November 2024, und “Bodycam Gangzone”, mit einem geplanten Release im März 2025, schließen sich ebenfalls an. Auch „Actioncam: Supernatural Case“ hat ein auffälliges Produktbild.

An „Bodycam“-Spielen mangelt es im PlayStation-Store nicht.

Nicht verwechselt werden sollten die Spiele mit “Bodycam”, das im Juni 2024 auf Steam erschien und reichlich Anklang fand.

Entwickler beklagen mangelhaftes Zulassungsverfahren

Doch warum dürfen die Spiele im PlayStation Store (und auf anderen Plattformen) überhaupt angeboten werden? Das grundlegende Problem liegt laut Entwicklern in den derzeitigen Zulassungsverfahren für den PS Store. Anders als bei Microsoft, wo jede Veröffentlichung individuell geprüft wird, erfolge bei Sony die Hauptkontrolle nur bei der ersten Aufnahme eines Entwicklers in das System. Danach können diese Studios Spiele relativ problemlos veröffentlichen, solange sie die technischen Mindestanforderungen erfüllen.

Dies hat zur Folge, dass immer mehr minderwertige Spiele veröffentlicht werden. Viele dieser Titel setzen auf aggressive Rabattstrategien und geschicktes Marketing, um sich in den Bestsellerlisten zu halten.

Viele Spieler fordern umfassendere Maßnahmen, um die allgemeine Qualität im PlayStation Store langfristig zu sichern. Gleichzeitig gibt es jedoch die Befürchtung, dass strengere Richtlinien auch kleinere Indie-Studios treffen könnten, die legitime Spiele veröffentlichen.

