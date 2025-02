Rainbow Six Siege 2: Ankündigung in Kürze? Überarbeitete Engine und weitere Verbesserungen – Gerücht

„Rainbow Six: Siege“ ist bereits über neun Jahre alt doch Gerüchten zufolge könnte mit „Rainbow Six: Siege 2“ schon bald eine Fortsetzung angekündigt werden. Wie ein Leaker in Erfahrung gebracht haben möchte, planen die Entwickler unter anderem eine umfassende Überarbeitung der Engine.

Seit dem Release im Dezember 2015 konnte „Rainbow Six: Siege“ bereits Millionen Spieler begeistern und entwickelte sich für Ubisoft zu einem der erfolgreichsten Spiele in der jüngsten Vergangenheit. Doch „Rainbow Six: Siege 2“ könnte bereits auf dem Weg sein.

Einem bekannte Leaker zufolge soll Ubisoft nämlich schon fleißig an „Rainbow Six: Siege 2“ arbeiten, sodass eine Ankündigung nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. Für die Fortsetzung des Taktik-Shooters sollen die Verantwortlichen unter anderem eine grundlegende Überarbeitung der Engine vorgenommen haben.

Angeblicher Siege-Nachfolger mit überarbeiteter Engine in Arbeit

Bei dem besagten Insider handelt es sich um den bekannten Ubisoft-Leaker „fraxiswinning“, der mit seinen Aussagen zur „Rainbow Six“– und „Assassin’s Creed“-Reihe bereits mehrfach richtig gelegen hatte. Nun behauptet er (via TheGamePost), dass Ubisoft anstatt des Year-10-Updates für „Rainbow Six: Siege“ gleich einen Nachfolger veröffentlichen wird. Erfolgen soll die Ankündigung von „Rainbow Six: Siege 2“ im Rahmen des eSports-Events Six Invitational 2025, dass vom 14. bis zum 16. Februar 2025 stattfinden wird.

Wie der Leaker außerdem behauptet, soll auch der Release nicht mehr weit entfernt sein und noch im Laufe dieses Jahres erfolgen. Als Titel soll sich Ubisoft für „Rainbow Six: Siege X“ entschieden haben – ein Verweis auf das bevorstehende zehnjährige Jubiläum des Spiels. Zudem sollen die Entwickler die Engine für den Nachfolger umfassend überarbeitet haben, sodass sich die Spieler auf zahlreiche grafische Verbesserungen freuen können.

So soll die Fortsetzung zu „Rainbow Six: Siege“ auch verbesserte Texturen und Charaktermodelle bieten. Zu möglichen Gameplay-Änderungen machte der Leaker allerdings keine Angaben. Er weist lediglich darauf hin, dass die zeitlich begrenzten Events aus dem ersten Spiel im Nachfolger wohl nicht zurückkehren werden. Stattdessen plane Ubisoft mit völlig neuen Events.

Möglicher Nachfolger bislang von Ubisoft verneint

„Rainbow Six: Siege“ wird nach wie vor von Ubisoft unterstützt und mit neuen Inhalten versorgt. Neben weiteren Operatoren und Karten fügten die Entwickler im vergangenen Jahr auch endlich eine Crossplay-Funktion hinzu, nachdem die Spieler bereits längere Zeit darum gebeten hatten. Ubisoft wehrte sich zunächst gegen die Implementierung des Features und führte als Grund den Vorteil an, den PC-Spieler aufgrund der Steuerung gegenüber Konsolenbesitzern haben.

Sollte der Leaker mit seinen Angaben recht haben, scheint Ubisoft zudem die eigene Meinung überdacht zu haben. So sprach der verantwortliche Creative Director von „Rainbow Six: Siege“, Alexander Karpazis, erst im letzten Jahr über einen möglichen Nachfolger und sagte, dass man vorerst nicht damit rechnen sollte und es ein Fehler sein könnte. Auch ein Wechsel der Engine sei laut Karpazis mit einigen Problemen verbunden.

