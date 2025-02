Sony: Offenbar weitere Entlassungen bei PlayStation-Studio

In den letzten Jahren berichten wir leider wieder öfter von Entlassungen in der Gamingbranche. Auch bei Sony und PlayStation wurden einige Stellen gestrichen.

Laut Oscar Diaz, Mitglied des Softwareentwicklungsteams von PlayStation, soll es nun zu weiteren Entlassungen gekommen sein. Diaz arbeitet seit Oktober 2020 bei PlayStation. Sein Team entwickele „Tools und Prozesse, die der UX-Gruppe bei PlayStation helfen, die Grenzen des Spiels zu erweitern“.

Verloren weitere Mitarbeiter ihre Jobs?

„Der größte Teil meines Teams wurde gerade von PlayStation entlassen“, schrieb Diaz kürzlich über die Social-Media-Netzwerke Twitter und Mastodon. „Es war ein Traum, mit Sony an der Plattform zu arbeiten, mit der ich seit der PS1 aufgewachsen bin, und an der PS5, Portal, PSVR2, PS App und zukünftigen Konsolen mitzuwirken. Wenn Sie jemanden kennen, der einen Ingenieur mit Erfahrung mit nativer Konsolen-UI braucht, können Sie sich gerne melden.“

Derzeit scheint Diaz der einzige Entwickler zu sein, der sich zu den möglichen weiteren Entlassungen geäußert hat. Der Grund für den Jobabbau ist ebenfalls noch unklar.

Es wird jedoch darüber spekuliert, dass dieser Schritt mit Sonys Ankündigung zu SN Systems zusammenhängen könnte. Die Tochtergesellschaft wurde von SIE ursprünglich bereits 2005 übernommen und entwickelt „Programmiertools für Spieleentwickler auf PlayStation-Konsolen“. Nun soll SN Systems vollständig in das Unternehmen integriert werden.

Viele Entlassungen in 2023 und 2024

Bereits in den letzten zwei Jahren mussten zahlreiche PlayStation-Mitarbeiter ihren Hut nehmen. So wurde 2023 etwa über Kürzungen bei dem PlayStation-Studio Visual Arts berichtet. Wenige Monate später kündigte Sony dann umfangreiche Sparmaßnahmen an, durch die etwa acht Prozent der Belegschaft, beziehungsweise rund 900 Angestellte, ihren Arbeitsplatz verloren.

Im Mai 2024 wurde dann SIE London Studio geschlossen. Auch der Hero-Shooter-Flop „Concord“ hatte Auswirkungen den zuständigen Entwickler. Die Firewalk Studios wurden im letzten Oktober dichtgemacht.

