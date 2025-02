Starfield: Ankündigung für kommende Woche geplant – Gerücht

Bereits seit Wochen wird über eine mögliche PS5-Version von „Starfield“ gemunkelt. Möglicherweise könnte die offizielle Ankündigung schon bald erfolgen. Einem Gerücht nach plant Bethesda Softworks nämlich bereits in der kommenden Woche Neuigkeiten zum Sci-Fi-Rollenspiel bekannt zu geben.

Allerdings steht nicht fest, ob es sich bei der Ankündigung tatsächlich um die PS5-Umsetzung von „Starfield“ handeln wird. Stattdessen könnten sich die kommenden Neuigkeiten auch um die zweite Erweiterung drehen, die Spekulationen zufolge auf den Namen „Starborn“ hören könnte.

Neuigkeiten zur PS5-Version von Starfield?

Ursprung des Gerüchts ist der bekannte Leaker „Odahfield“. In der Vergangenheit hatte der Insider bereits den Release-Zeitraum für die „Shattered Space“-Erweiterung und den Creation Club von „Starfield“ korrekt vorausgesagt. Nun kündigte er in einem X-Beitrag an, dass es in der nächsten Woche Neuigkeiten zu „Starfield“ geben wird. Allerdings weist er auch darauf hin, dass es nicht die Neuigkeiten sind, die man erwarten würde.

Was genau der Leaker damit meint, ist nicht bekannt. Allerdings können die versprochenen Neuigkeiten nur zwei Möglichkeiten betreffen. Entweder geht es um die nächste Erweiterung oder aber um die PS5-Version des Rollenspiels. Nachdem Microsoft zuletzt bereits PS5-Umsetzungen von „Forza Horizon 5“, „Age of Empires 2: Definitive Edition“ und „Age of Mythology: Retold“ ankündigte, erscheint die zweite Möglichkeit nicht unwahrscheinlich.

Starfield-Ankündigung auf der State of Play?

Da die Ankündigung zu „Starfield“ für die nächste Woche angekündigt wurde, könnte es – sollte es sich tatsächlich um die PS5-Version handeln – auch einen Zusammenhang mit der nächsten Ausgabe von Sonys State of Play geben. Gerüchten zufolge soll die nächste PlayStation-Show, die unter anderem „Death Stranding 2: On the Beach“ präsentieren könnte, am 14. Februar 2025 stattfinden. Das Event wäre eine gute Möglichkeit, „Starfield“ für die PS5 anzukündigen.

Das „Starfield“ nicht Xbox-exklusiv bleiben wird, bestätigte auch schon Phil Spencer, seines Zeichens Chef von Microsoft Gaming, kürzlich in einem Interview. „Für mich gibt es keinen Grund, ein Spiel abzuschirmen und zu sagen, dass dieses Spiel nicht an einen Punkt gelangen wird, an dem es Spieler findet und an dem es geschäftlichen Erfolg für uns haben würde“, sagte Spencer.

Das in Zukunft weitere Xbox-Spiele für die PlayStation 5 erscheinen werden, behaupteten auch schon mehrere Leaker wie beispielsweise „Nate the Hate“ oder „eXtas1s“, die in der Regel beide als gut informiert gelten. So sollen unter anderem auch „Halo: The Master Chief Collection“ und der „Microsoft Flight Simulator“ für die PS5 umgesetzt werden.

