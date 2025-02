Anno 117 Pax Romana: Vor Release auf PS5 spielen – Registrierungen geöffnet

Mit „Anno 117 Pax Romana“ kündigte Ubisoft im vergangenen Jahr den mittlerweile achten Teil der erfolgreichen Strategiespiel-Reihe an. Der Release soll noch 2025, unter anderem für die PS5 erfolgen. Dabei macht der neuste Ableger einen ordentlichen Sprung zurück durch die Zeit und wird in der Antike im 2. Jahrhundert angesiedelt sein. In den letzten Spielen war man noch im Jahr 1800 und sogar 2205 unterwegs.

Wie Ubisoft jetzt bekannt gegeben hat, werden interessierte Spieler aber noch vor dem Release die Möglichkeit bekommen, „Anno 117 Pax Romana“ auszuprobieren. So ist ab sofort eine Registrierung möglich, um an den bevorstehenden Beta-Tests der Wirtschaftssimulation teilnehmen zu können.

Anmeldungen für Anno-117-Beta möglich

So hat Ubisoft auf der offiziellen Website bestätigt, dass es zu „Anno 117 Pax Romana“ „verschiedene Beta-Tests“ geben wird. Zudem sei das Feedback der Spieler wichtig. Zwar nannten die Verantwortlichen noch keine Details zum Umfang der Probierphase und auch ein Starttermin ist nicht bekannt, doch die Registrierung für die „Anno 117 Pax Romana“-Beta-Tests ist schon jetzt möglich.

Dafür begeben sich die potenziellen Teilnehmer auf die Webseite von „Anno 117 Pax Romana“ und führen den entsprechenden Anmeldeprozess durch. Dabei kann auch ausgewählt werden, auf welcher Plattform das Strategiespiel getestet werden möchte. Zur Wahl stehen neben dem PC auch die PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Um die Chance auf eine Teilnahme zu erhöhen, können außerdem auch mehrere Systeme ausgewählt werden.

Fans können die Collector’s Edition mitgestalten

Durch die Beta-Tests zu „Anno 117 Pax Romana“ und dem gesammelten Feedback können die Spieler schließlich proaktiv an der Gestaltung des Titels mitwirken. Doch die Community bekommt nicht nur die Gelegenheit die Entwicklung des Spiels zu beeinflussen. Wie Ubisoft ebenfalls bestätigt hat, wird eine Collector’s Edition von „Anno 117 Pax Romana“ erscheinen, deren Design von den Fans gestaltet werden kann. Dadurch soll die sogenannte Governor Edition ein „einzigartiges und gemeinschaftliches Erlebnis“ bieten.

Wann „Anno 117 Pax Romana“ in diesem Jahr genau erscheinen wird, steht bislang noch nicht fest. Allerdings gaben die Entwickler erst im vergangenen September bekannt, dass die Arbeiten am Strategiespiel gut voranschreiten würden. Erst im September 2024 wurde der bislang größte Playtest durchgeführt. Dieser lieferte wertvolle Rückmeldungen zu Spielmechaniken wie Handelsrouten, UI-Elementen und Inselgrößen geliefert hat.

