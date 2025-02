Batman: Rocksteady kehrt zu den Wurzeln zurück – Bericht

Entwickler Rocksteady machte sich durch die „Batman Arkham“-Spiele einen Namen, lieferte mit „Suicide Squad: Kill the Justice League“ zuletzt aber einen Flop ab. Doch einem Bericht zufolge besinnt sich das Studio ab sofort wieder auf seine Wurzeln und arbeitet an einem neuen „Batman“-Titel für Einzelspieler.

Das britische Entwicklerstudio Rocksteady machte vor allem ab 2009 durch die ausgezeichnete „Batman Arkham“-Reihe auf sich aufmerksam, die insgesamt drei Titel umfasste. Zuletzt arbeitete das Studio jedoch für Warner Bros. Games an dem Live-Service-Spiel „Suicide Squad: Kill the Justice League“, dass sich schon kurz nach dem Release als Flop herausstellte.

So wurde mittlerweile nicht nur der Live-Support des Superhelden-Spiels beendet. Aufgrund des Desasters kam es bei Rocksteady auch zu zahlreichen Entlassungen. Doch offenbar hat das Studio aus den Fehlern gelernt und kehrt ab sofort zu den eigenen Wurzeln zurück. Das geht jetzt aus einem Bericht von Bloomberg hervor.

Neues Singleplayer-Batman soll bei Rocksteady entstehen

Wie Bloomberg nämlich in Erfahrung gebracht haben möchte, arbeitet Rocksteady wieder an einem „Batman“-Spiel, dass die gewohnte Einzelspieler-Erfahrung in den Mittelpunkt rücken soll. Auf einen zeitnahen Release bräuchten die Fans jedoch nicht zu hoffen. „Rocksteady möchte für ein Einzelspielerspiel zu Batman zurückkehren, aber laut Leuten, die mit dem Zeitplan vertraut sind, wird es noch Jahre dauern, bis das neue Projekt erscheint“, heißt im Bloomberg-Bericht.

Entsprechende Gerüchte, dass Rocksteady tatsächlich an einem neuen „Batman“-Spiel arbeitet, tauchten auch schon im September des letzten Jahres auf. Damals war es der Branchen-Insider und XboxEra-Gründer Nick Shapeshal, der die Spekulationen ins Rollen brachte. Demnach sei ihm „zu Ohren gekommen, dass Rocksteady zurück ist“, um ein neues Videospiel mit dem beliebten Superhelden in der Hauptrolle zu entwickeln.

Warner Bros. Games hätte einen Erfolg bitter nötig

Das die Rocksteady Studios schon seit längerer Zeit an einem neuen Projekt werkeln, ließ sich zuletzt auch dem LinkedIn-Profil eines Mitarbeiters entnehmen. Ein Programmierer, der zuvor an „Suicide Squad: Kill the Justice League“ beteiligt war, arbeitet demnach bereits seit Juni 2024 an einem „noch nicht angekündigten Projekt“. Gut möglich, dass es sich dabei um das neue „Batman“-Spiel handeln könnte.

Das Rocksteady an die alten Erfolge anknüpfen kann, wäre auch im Interesse von Mutterkonzern Warner Bros. Games. So musste die Videospiel-Sparte von Warner Bros. in der jüngsten Vergangenheit zahlreiche Rückschläge hinnehmen. Neben „Suicide Squad: Kill the Justice League“ floppten auch „MultiVersus“ und „Harry Potter: Quidditch Champions“. Durch die finanziellen Misserfolge verzeichnete der Konzern zuletzt einen Verlust von 200 Millionen Dollar.

