GTA 6 kann warten: Take-Two veröffentlicht neue Zahlen zu GTA 5 und Red Dead Redemption 2

Mehr als ein Jahrzehnt nach der Erstveröffentlichung bleibt „GTA 5“ ein bedeutender Umsatztreiber für Take-Two Interactive. Der Open-World-Titel, der 2013 für PS3 und Xbox 360 debütierte, hat einen weiteren Verkaufsmeilenstein erreicht.

Auch „Red Dead Redemption 2“, das seit der Veröffentlichung im Jahr 2018 durchweg hohe Verkaufszahlen erzielt, entwickelt sich weiterhin stark.

Beeindruckende Verkaufszahlen für GTA 5 und Red Dead Redemption 2

Take-Two Interactive gab bekannt, dass sich „GTA 5“ weltweit über 210 Millionen Mal verkauft hat. Allein im vergangenen Quartal, also zwischen Oktober und Dezember 2024, wurden demnach fünf Millionen Exemplare abgesetzt.

Trotz des nahenden Releases von „GTA 6“ bleibt das Spiel damit ein Bestseller. Die kumulierten Verkäufe der gesamten „GTA“-Reihe überschritten inzwischen gar die Marke von 440 Millionen Einheiten.

Doch auch wenn diese Zahlen den Eindruck vermitteln, dass der Nachfolger von “GTA 5” für den Erfolg von Take-Two weniger relevant ist, muss beachtet werden: “GTA 6” wird nach dem Launch nicht nur monate- oder jahrelang die Charts anführen. Zugleich zahlen Kunden anfangs den Vollpreis – vielleicht sogar bis zu 100 Euro.

“GTA 5” wiederum ist selbst im PlayStation-Store regelmäßig für weniger als 20 Euro zu haben, sodass die Umsätze keinesfalls vergleichbar sind. Auf der anderen Seite lässt “GTA Online” kontinuierlich die Kassen klingen. Hier bleibt abzuwarten, ob Rockstar Games und Take Two mit „GTA 6“ nahtlos daran anschließen können – was allerdings zu erwarten ist.

Auch „Red Dead Redemption 2“ konnte erneut zulegen. Die Verkaufszahlen stiegen im letzten Quartal um drei Millionen auf insgesamt 70 Millionen verkaufte Einheiten. Dies macht den Western-Titel weiterhin zu einem der erfolgreichsten Spiele von Rockstar Games.

Ebenfalls bemerkenswert: Die gesamte „Red Dead Redemption“-Serie hat mittlerweile 95 Millionen verkaufte Exemplare überschritten.

Anhaltender Erfolg von GTA Online und Red Dead Online

Neben den reinen Spieleverkäufen bleibt der Multiplayer-Modus von „GTA 5“ ein bedeutender Umsatzfaktor. „GTA Online“ wird weiterhin mit neuen Inhalten versorgt, zuletzt mit dem „Agents of Sabotage“-Update im Dezember 2024. Laut Take-Two verzeichnete das Spiel im vergangenen Quartal ein Wachstum von zehn Prozent.

Auch „Red Dead Online“ profitiert von neuen Inhalten. Der Online-Modus von „Red Dead Redemption 2“ erzielte mit dem Halloween-Update eine erhöhte Spieleraktivität. Auf Steam erreichte das Spiel zuletzt die höchste Zahl gleichzeitiger Spieler seit der Veröffentlichung des Western-Epos.

Trotz der weiterhin starken Verkaufszahlen von „GTA 5“ bleibt der Nachfolger „GTA 6“ für den Herbst 2025 geplant. Take-Two bekräftigte im aktuellen Finanzbericht den bereits angekündigten Zeitraum. CEO Strauss Zelnick betonte jedoch, dass Verzögerungen in der Spieleentwicklung immer möglich seien.

Take-Two erwartet letztlich ein geschäftiges Jahr: Neben „GTA 6“ sind weitere große Titel in Planung oder stehen direkt vor der Veröffentlichung, darunter „Sid Meier’s Civilization 7“ im Februar und „Borderlands 4“, das laut Take-Two vor Jahresende erscheinen soll.

