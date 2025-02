GTA 6: Release weiterhin planmäßig? Take-Two äußert sich

In den vergangenen Monaten gab es wiederholt Gerüchte zum Release von “GTA 6". Von einer Verschiebung war die Rede. Doch mit welchem Zeitraum plant Take-Two? Kam es tatsächlich zu Verzögerungen?

Nach jahrelanger Entwicklung ist der Veröffentlichungstermin von “GTA 6” eines der meistdiskutierten Themen der Gaming-Branche. Take-Two, der Mutterkonzern von Rockstar Games, nahm den aktuellen Geschäftsbericht des Unternehmens zum Anlass, um ein Update zum Release-Zeitraum zu geben.

Take-Two hält am Release-Ziel fest

Im Rahmen einer Investorenpräsentation zu den Quartalsergebnissen bekräftigte Take-Two, dass die Veröffentlichung von “GTA 6” für Herbst 2025 vorgesehen ist.

“Wir gehen davon aus, dass das Kalenderjahr 2025 ein Wendepunkt für Take-Two sein wird”, erklärte der Publisher ergänzend. Neben “GTA 6” stehen weitere große Titel wie “Civilization 7” und “Borderlands 4” für das laufende Jahr auf dem Plan.

Trotz der offiziellen Bestätigung für Herbst 2025 schließt Take-Two mögliche Verzögerungen nicht völlig aus. CEO Strauss Zelnick sagte in einem Interview mit IGN: “Seht, es besteht immer die Gefahr, dass es zu Verzögerungen kommt. Und ich glaube, sobald man Worte wie absolut sagt, bringt man Pech. Wir fühlen uns also wirklich gut dabei“, so die Antwort auf die Frage, wie zuversichtlich er hinsichtlich der geplanten Veröffentlichung von „GTA 6“ im Herbst 2025 sei.

Allerdings hat Take-Two bisher kein konkretes Veröffentlichungsdatum für „GTA 6“ genannt. Das führt dazu, dass konkurrierende Entwickler abwarten, bevor sie eigene Spiele für den gleichen Zeitraum terminieren.

GTA-6-Release 2025? Jason Schreier wäre schockiert

Der Bloomberg-Journalist Jason Schreier äußerte sich Ende des vergangenen Jahres in einem Podcast skeptisch über den geplanten Release von “GTA 6”. Er verwies auf frühere Verzögerungen bei Rockstar-Titeln wie “Red Dead Redemption 2” und sagte: “Ich wäre schockiert, wenn es tatsächlich nächstes Jahr erscheinen würde. Ich denke, dass es sich wahrscheinlich wieder verschieben wird, weil Rockstar Games immer verschiebt.”

Seine Einschätzung basiert auf internen Fristen, die Rockstar in der Vergangenheit nicht einhalten konnte. Schreier glaubt, dass ein Release erst 2026 wahrscheinlicher sei, auch wenn Take-Two offiziell weiterhin 2025 als Ziel ausgibt. Der in der Regel gut informierte Journalist betonte jedoch, dass sich dies erst in den kommenden Monaten bestätigen oder widerlegen werde.

Gleichzeitig steht die Gaming-Community weiterhin ohne neue Informationen zum Entwicklungsfortschritt da. Ein zweiter Trailer zu “GTA 6” ist bislang nicht erschienen, was Spekulationen über den tatsächlichen Zeitplan weiter anheizt. Die Preisgestaltung ist ein ebenfalls großes Thema.

Und auch andere Unternehmen dürften langsam nervös werden: Die geplante Veröffentlichung von “GTA 6” hat weitreichende Folgen für die Gaming-Industrie. Große Publisher richten ihre eigenen Strategien danach aus, um direkte Konkurrenz zu vermeiden.

So deutete EA-CEO Andrew Wilson zuletzt an, dass er den Release des nächsten “Battlefield” abhängig vom Veröffentlichungsdatum von “GTA 6” verschieben könnte:

Da Rockstar bereits in der Vergangenheit Deadlines angepasst hat, bleibt weiterhin offen, ob “GTA 6” tatsächlich im angekündigten Zeitfenster erscheint. Doch was meint ihr? Wird der neue Blockbuster tatsächlich im Herbst 2025 auf dem Markt verweilen?

