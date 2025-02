GTA 6 und Borderlands 4: Niemand würde riesige Veröffentlichungen zusammenlegen, meint Take-Two

Publisher Take-Two Interactive hat für das aktuelle Geschäftsjahr noch einige große Titel in petto. Dazu zählen neben „Mafia: The Old Country“ auch „Borderlands 4“ und das heiß erwartete „GTA 6“. Während der neue Loot-Shooter von Gearbox Software in diesem Jahr in einem bislang nicht näher definierten Zeitraum erscheinen soll, ist der Release von „GTA 6“ weiterhin für den Herbst 2025 geplant.

Doch würden sich zwei so große Videospiele bei einer zeitnahen Veröffentlichung nicht in die Quere kommen? Zuletzt deutete auch Andrew Wilson von Electronic Arts an, dass eine Verschiebung von „Battlefield 6“ aufgrund von „GTA 6“ möglich wäre, um dem Konkurrenten so aus dem Weg zu gehen. Und Take-Two plant offenbar ebenfalls, seinen beiden Highlights genügend Freiraum zu lassen.

GTA 6 und Borderlands 4 werden nicht zeitnah erscheinen

So war es Strauss Zelnick, seines Zeichens CEO von Take-Two Interactive, der gegenüber dem Magazin Variety bestätigte, dass man zwischen den Veröffentlichungen von „GTA 6“ und „Borderlands 4“ ausreichend Zeit vergehen lassen wird. Auf die Frage, ob sich der Release beide Spiele kreuzen würde, entgegnete Zelnick: „Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass wir und niemand sonst riesige Veröffentlichungen unnötig anhäufen würde.“

Was diese Aussage genau für das Erscheinen von „GTA 6“ und „Borderlands 4“ bedeutet, lässt sich allerdings nur vermuten. Die bisherigen Teile der „Borderlands“-Reihe wurden stets im September oder Oktober veröffentlicht, was auch für den kommenden vierten Teil mögliche Release-Monate wären. Doch auch „GTA 6“ soll wie ursprünglich angekündigt im Herbst 2025 veröffentlicht werden. Bleibt abzuwarten, wie Take-Two den jeweiligen Release planen wird, um beide Spiele möglichst effektiv vermarkten zu können.

GTA 6 drängt nicht? Vorgänger verkauft sich nach wie vor sehr gut

Möglicherweise könnte der Release von „GTA 6“ auch noch verschoben, sodass „Borderlands 4“ nicht durch den hauseigenen Titel in Bedrängnis geraten würde. So schloss auch CEO Zelnick eine Verzögerung nicht grundsätzlich aus. „Es besteht immer die Gefahr, dass es zu Verzögerungen kommt“, sagte er jüngst im Rahmen eines Interviews. Auch der bekannte Bloomberg-Journalist gab zu verstehen, dass er „schockiert“ wäre, würde „GTA 6“ tatsächlich noch in diesem Jahr erscheinen.

Ohnehin ist Take-Two auf einen schnellen Release von „GTA 6“ nicht angewiesen – schließlich verkauft sich der Vorgänger nach wie vor blendend. Wie der Publisher jetzt bekannt gegeben hat, konnte sich „GTA 5“ allein von Oktober bis Dezember 2024 mehr als fünf Millionen Mal verkaufen. Und auch die Absatzzahlen von „Red Dead Redemption 2“ konnten zuletzt zulegen und sind im letzten Quartal um drei Millionen Einheiten gestiegen.

Weitere Meldungen zu Borderlands 4, GTA 6, Take-Two Interactive.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren