Metal Gear Solid Delta Snake Eater: Screenshots zeigen einen Boss, die Nutzeroberfläche & mehr

In dieser Woche nahm ein Leak erneut eine Überraschung vorweg. Dieses Mal ging es um den Releasetermin von „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“, das allem Anschein nach Ende August erscheint.

Dies ging aus dem offiziellen Produkteintrag im PlayStation Store hervor, in dem das Remake für einen Release am 28. August 2025 gelistet wurde. Auch wenn Sony den Termin in der Zwischenzeit wieder entfernte, können wir wohl davon ausgehen, dass eine entsprechende Ankündigung zeitnah erfolgt.

Möglicherweise im Rahmen der nächsten State of Play, die seit längerer Zeit durch die Gerüchteküche geistert? Bis es so weit ist, könnt ihr euch die Wartezeit mit neuen Screenshots zu „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ ein wenig versüßen.

Werft einen Blick auf die neue Nutzeroberfläche

Zu den Elementen, die auf den neuen Screenshots zu sehen sind, gehört zum einen die überarbeitete Nutzeroberfläche bei der Auswahl eurer Tarnung. Zudem feiern die Affen aus „Ape Escape“ im Remake ein Comeback und auch das freischaltbare Bananen-Camouflage ist auf den Bildern zu sehen.

Abschließend präsentieren uns die Entwickler einen der Bosse, mit denen ihr es in der Kampagne von „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ zu tun bekommt.

Sollten sich die aktuellen Gerüchte bewahrheiten, dann dürften uns in Kürze sowohl der Releasetermin als auch frische Details und Eindrücke zum Remake des ursprünglich 2004 veröffentlichten Stealth-Action-Klassikers ins Haus stehen.

Bislang äußerte sich Konami zum möglichen Leak des Releasetermins allerdings nicht.

Originalgetreu, aber nicht altbacken

Bei den Arbeiten an „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ verfolgten die Entwickler laut eigenen Angaben das Ziel, eine Neuauflage abzuliefern, die sich möglichst eng am Original aus dem Jahr 2004 anlehnt.

Darüber hinaus soll das Stealth-Abenteuer jedoch modernisiert werden, damit sich das Remake nicht altbacken anfühlt.

„Gleichzeitig müssen wir jedoch sicherstellen, dass sich das Spiel beim Spielen nicht alt anfühlt, als würdet ihr ein altes Spiel spielen. Wir achten darauf, dass dieses Spiel in Bezug auf die Steuerung auf dem gleichen Niveau ist wie einige der moderneren Spiele und dass es euch nicht aus dem Erlebnis herausnimmt“, so Serienproduzent Noriaki Okamura.

„Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

