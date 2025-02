PlayStation Portal: Mehrwertsteuer sparen - Sichert euch den Handheld zum Angebotspreis

In dieser Woche startete die Handelskette Media Markt einen neuen Sale mit Rabatten auf allerlei Produkte. Auch Gamer kommen dieses Mal natürlich auf ihre Kosten.

Update: PlayStation Portal war im Online-Shop von Media Markt gestern unverzüglich ausverkauft. Gelegentlich scheinen allerdings Exemplare nachzurücken, denn mitunter ist der Bestell-Button wieder zu sehen. Auch in den lokalen Filialen können Interessenten weiterhin ihr Glück versuchen.

Beispielsweise befindet sich unter der Angeboten der Handheld PlayStation Portal. Im Normalfall schlägt PlayStation Portal mit der Unverbindlichen Preisempfehlung von 219,99 Euro zu Buche. Im aktuellen Sale schenkt euch Media Markt aber die Mehrwertsteuer in Höhe von 19 Prozent. Durch dieses Angebot bezahlen interessierte Spieler für PlayStation Portal lediglich 184,87 Euro.

Die einzige Bedingung: Das Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder von „myMediaMarkt“. Da die Registrierung kostenlos ist, stellt die Mitgliedschaft jedoch kein großes Hindernis dar. Allzu viel Zeit solltet ihr euch mit der Kaufentscheidung jedoch nicht lassen.

So stehen die aktuellen Angebot lediglich bis zum 10. Februar 2025 um 8:59 Uhr im Online-Store von Media Markt und in teilnehmenden Märkten zur Verfügung.

Cloud-Gaming wird stetig weiterentwickelt

Bei PlayStation Portal handelt es sich um einen Handheld, den Sony im Mai 2023 vorstellte und im November des gleichen Jahres veröffentlichte. Ursprünglich handelte es sich bei PlayStation Portal um ein reines Remote-System, das es euch ermöglicht, eure PS5-Titel zu streamen und auf dem Handheld zu spielen.

Nachdem dafür bislang eine PS5 benötigt wurde, mit der die Spieler PlayStation Portal verbinden mussten, kündigte Sony Ende 2024 eine Cloud-Gaming-Unterstützung für den Handheld an.

Das Feature startete in Form einer Beta und unterstützt zum Start rund 120 PS5-Titel. Darunter diverse Highlights wie „Dave the Diver“, „Ghost of Tsushima“, „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“, „Monster Hunter Rise“ oder „Ratchet & Clank: Rift Apart“. In den nächsten Monaten wird das Angebot kontinuierlich ausgeweitet.

Das Cloud-Gaming ermöglicht ein Streaming in 1080p mit bis zu 60 Bildern die Sekunde. Auch Features wie das haptische Feedback, die adaptiven Trigger und das Touchpad unterstützt das Cloud-Gaming auf PlayStation Portal.

Nutzer-Feedback könnte zu weiteren Features führen

Unter Umständen bleibt es bei der Cloud-Gaming-Unterstützung nicht. Ende Dezember verlor Hiromi Wakai, seines Zeichens Vize-Präsident des Produktmanagements bei Sony, ein paar Worte über den Handheld.

Laut Wakai ist die Entscheidung, an einer Cloud-Gaming-Unterstützung zu arbeiten, vor allem auf das Feedback der Spieler zurückzuführen.

So setzte sich die Community schon kurz nach dem Launch für dieses Feature ein. Weitere Funktionen auf Basis des Spieler-Feedbacks könnten daher folgen.

Bezüglich der Zukunftspläne mit PlayStation Portal ließ sich Wakai aber leider nicht in die Karten schauen.

