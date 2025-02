PS Plus Premium: Spieltestversion lässt PS5-Besitzer in Horizon-Adventure hineinschnuppern

PS Plus Premium:

Sony gewährt Mitgliedern von PS Plus Premium zeitlich begrenzte Schnupper-Zugänge zu den Vollversionen verschiedener Spiele. In diesem Rahmen ist nun eine Spieltestversion von „Lego: Horizon Adventures“ verfügbar.

Die „Horizon“-Reihe, die 2017 mit „Horizon Zero Dawn“ ihren Anfang nahm, ist bekannt für ihre Außenseiterheldin Aloy und sehr emotionale Story-Momente. Neben den beiden Hauptteilen sind ein VR-Spiel – Horizon Call of the Mountain – sowie eine Lego-Variante des Stoffs erschienen. Von letzterer steht nun eine „Spieltestversion“ für die PS5 bereit.

Wenn ihr im Besitz der Konsole sowie eines PS-Plus-Premium-Abos seid, dann könnt ihr das besagte „Lego: Horizon Adventures“ sofort ohne weitere Kosten anspielen. Das Premium-Abo ist zwingend erforderlich, denn Sony stellt Spieltestversionen nur Premium-Abonnenten zur Verfügung. Unter dieser Bedingung könnt ihr das Lego-Spin-off eine Stunde lang ohne Einschränkungen ausprobieren.

Ein familienfreundliches „Horizon“

Ob sich der Testlauf für euch lohnen könnte, hängt davon ab, wie offen ihr einer entschärften Fassung des „Horizon“-Themas gegenübersteht. „Lego Horizon Adventures“ ist nämlich genau das: eine familienfreundliche und mitunter witzige Version der Ereignisse von „Horizon Zero Dawn“.

Dementsprechend wird die Geschichte auf optimistische Weise neu erzählt. Das Entwicklerteam hat die apokalyptischen Elemente der Originalgeschichte deutlich abgeschwächt und legt stattdessen den Fokus auf Umweltbotschaften sowie Aloys Beziehungen zu Familie und Freunden.

Die visuelle Gestaltung und Animationen des Spiels wurden von „The Lego Movie“ inspiriert, wobei die Charaktere sich ähnlich wie in einem Stop-Motion-Film bewegen. Anstatt der Third-Person-Perspektive des Vorbildes verwendet das Lego-Spiel übrigens eine isometrische Sicht.

Neben Aloy, deren Kontrolle ihr übernehmt, könnt ihr weitere aus „Horizon“ bekannte Figuren wie Varl, Teersa und Erend freischalten. Sie verfügen jeweils über einzigartige Fähigkeiten, die das Besiegen von Feinden und andere Herausforderungen erleichtern.

„Lego Horizon Adventures“ unterstützt auch einen Zwei-Spieler-Koop-Modus, der nach Abschluss des Prologs verfügbar wird. Dieser lässt sich sowohl online als auch lokal im Couch-Koop (im Split-Screen) spielen, sodass beide Spieler stets in derselben Welt agieren.

Was macht die Xbox-Version von „Lego Horizon Adventures“? Dazu gibt es ein Gerücht:

Solltet ihr nach der Teststunde Gefallen an „Lego Horizon Adventures“ gefunden haben, könnt ihr das Action-Adventure für rund 70 Euro im PlayStation Store kaufen. Sollte euch dieser Preis zu stattlich sein, lohnt es sich, eine Rabatt-Aktion abzuwarten. Der tiefste Preis für das Spiel liegt bei 49,69 Euro.

