PS5 & PS4: Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

In den kommenden Tagen ist mal wieder für genügend Gamer-Futter gesorgt. Beispielsweise wenn ihr schon vor dem Release in das kommende „Monster Hunter Wilds“ hineinschnuppern wollt. Capcom gewährt an diesem und am nächsten Wochenende Zugriff auf das Spiel.

Vom 7. bis zum 10. Februar sowie vom 14. bis zum 17. Februar dürfen Spieler auf den Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie auf dem PC an der Monsterhatz teilnehmen. „Monster Hunter Wilds“ erscheint am 28. Februar 2025. Alles, was ihr über den Titel wissen müsst, haben wir übrigens in diesem Artikel zusammengefasst.

Diese Tipps könnt ihr euch auch mal anschauen

Schon in der letzten Woche haben wir auf den großen „Kritiker-Empfehlungen“-Sale im PlayStation Store hingewiesen. Die Angebote sind jedoch noch immer gültig und können noch bis zum 13. Februar 2025 in Anspruch genommen werden. Darunter fallen etwa Titel wie „Astro Bot“, „Dead Space“ und „Helldivers 2“.

Darüber hinaus ist vor wenigen Tagen eine neue Aktion rund um Indie-Titel gestartet. Bei dem Sale stehen mehr als 2.400 Indie-Titel, Bundles und Erweiterungen im Mittelpunkt. Bis zum 22. Februar 2025 lassen sich Spiele wie „Citizen Sleeper“, „Doki Doki Literature Club Plus!“ oder „I am Bread“ günstiger erwerben.

Auf Steam wird derzeit nicht nur das 20. Jubiläum des Publishers 2K mit allerhand Rabatten gefeiert. Dazu steht noch bis zum 10. Februar um 19 Uhr deutscher Zeit das Steam-Festival der Idler an. Dabei stehen Titel im Fokus, die sich praktisch wie von selbst Spielen. Neben Vergünstigungen und Demos können Steam-Nutzer darüber hinaus auch noch kostenlose Items im Punkteshop der Plattform einsacken.

Für „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ wurde kürzlich das neue Datavault-Update veröffentlicht. Die Spieler bekommen eine neue Schlachtschiffkammer, weitere Prüfungen sowie eine zusätzliche Karte für den PvP-Modus vorgesetzt. Darüber hinaus haben die Entwickler dem neuesten Update weitere Belohnungen sowie Gameplay-Verbesserungen hinzugefügt.

