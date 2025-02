PS5 & PS4: Wochenend-Deals exklusiv für PS-Plus-Mitglieder gestartet

Pünktlich zum Wochenende lockt Sony einmal mehr mit den Weekend-Deals in den PS Store. So sind ab sofort ausgewählte Titel für die PS5 und PS4 um bis zu 90 Prozent reduziert. Allerdings gelten die Angebote nur für PS-Plus-Mitglieder und über das Wochenende bis einschließlich Montag hinweg.

Sony hat zum wiederholten Male die Weekend-Deals im PS Store gestartet, sodass zahlreiche Spiele für die PS5 und PS4 im Angebot und bis zu 90 Prozent günstiger erhältlich sind. Wie der Name bereits vermuten lässt, gelten die Rabatte aber nur übers Wochenende hinweg bis einschließlich Montag. Außerdem sind die Wochenend-Deals dieses Mal exklusiv für Abonnenten von PS Plus.

Avatar, Far Cry und weitere Spiele im Angebot

Insgesamt umfassen die aktuellen Weekend-Deals im PS Store 88 Angebote. Dazu zählen neben PS5- und PS4-Spielen auch Erweiterungen und Season-Pässe. Highlights bilden unter anderem diverse Titel von Ubisoft. So ist die Deluxe-Edition von „Avatar: Frontiers of Pandora“ für nur 29,69 Euro erhältlich. Das Open-World-Rennspiel „The Crew: Motorfest“ – ebenfalls in der Deluxe-Edition – ist bereits für 26,99 Euro zu haben.

Ebenfalls einen Blick wert ist „Prince of Persia: The Lost Crown“, welches von Kritikern und Spielern gleichermaßen gut bewertet wurde und über das Wochenende für nur 24,99 Euro erhältlich ist. Die angebotene Complete-Edition enthält neben einigen Extras auch den Story-DLC „Mask of Darkness“.

Wer hingegen etwas mehr Action bevorzugt, wird vielleicht mit „Far Cry 6“ glücklich. Hier kostet die Deluxe-Edition für PS-Plus-Mitglieder nur noch 22,49 Euro, was einer Ersparnis von 75 Prozent entspricht. Ebenfalls scharf geschossen wird in den drei Teilen der „Crysis“-Reihe – die Shooter sind jeweils zu einem Preis von nur 8,99 Euro verfügbar.

Horror-Fans sollten stattdessen „Alone in the Dark“ näher in Augenschein nehmen, dessen Preis dank der Weekend-Deals auf 29,99 Euro herab purzelt. Noch günstiger lässt es sich mit dem vielfach gelobten Indie-Horrorspiel „Tormented Souls“ gruseln, dass für nur 1,99 Euro zu haben ist.

Die Wochenend-Deals in der Übersicht:

Alone in the Dark : 29,99 Euro (-25 Prozent)

: 29,99 Euro (-25 Prozent) Among Us : 2,39 Euro (-40 Prozent)

: 2,39 Euro (-40 Prozent) Avatar Frontiers of Pandora Deluxe Edition : 29,69 Euro (-67 Prozent)

: 29,69 Euro (-67 Prozent) Avatar Frontiers of Pandora Gold Edition : 36,29 Euro (-67 Prozent)

: 36,29 Euro (-67 Prozent) Biomutant : 9,99 Euro (-75 Prozent)

: 9,99 Euro (-75 Prozent) Disco Elysium The Final Cut : 11,99 Euro (-70 Prozent)

: 11,99 Euro (-70 Prozent) Far Cry 6 Deluxe Edition : 22,49 Euro (-75 Prozent)

: 22,49 Euro (-75 Prozent) Far Cry 6 Gold Edition : 24,99 Euro (-75 Prozent)

: 24,99 Euro (-75 Prozent) High on Life + DLC Bundle : 32,99 Euro (-34 Prozent)

: 32,99 Euro (-34 Prozent) Human Fall Flat Franchise Bundle : 12,49 Euro (-50 Prozent)

: 12,49 Euro (-50 Prozent) Human Fall Flat VR : 3,89 Euro (-70 Prozent)

: 3,89 Euro (-70 Prozent) Hunt Showdown 1896 : 16,49 Euro (-45 Prozent)

: 16,49 Euro (-45 Prozent) Hunt Showdown 1896 Deluxe Edition : 29,99 Euro (-50 Prozent)

: 29,99 Euro (-50 Prozent) Jagged Alliance 3 : 29,99 Euro (-50 Prozent)

: 29,99 Euro (-50 Prozent) Jurassic World Evolution 2 : 14,99 Euro (-75 Prozent)

: 14,99 Euro (-75 Prozent) MX vs ATV Legends Deluxe Edition : 47,99 Euro (-40 Prozent)

: 47,99 Euro (-40 Prozent) Planet Coaster Konsolenedition : 11,24 Euro (-75 Prozent)

: 11,24 Euro (-75 Prozent) Planet Zoo Deluxe Edition : 38,99 Euro (-35 Prozent)

: 38,99 Euro (-35 Prozent) Planet Zoo Ultimate Edition : 77,99 Euro (-35 Prozent)

: 77,99 Euro (-35 Prozent) Prince of Persia The Lost Crown Complete Edition : 24,99 Euro (-50 Prozent)

: 24,99 Euro (-50 Prozent) Saints Row : 7,49 Euro (-75 Prozent)

: 7,49 Euro (-75 Prozent) Serious Sam 4 : 5,99 Euro (-85 Prozent)

: 5,99 Euro (-85 Prozent) Slime Rancher Rainbow Bundle : 26,99 Euro (-40 Prozent)

: 26,99 Euro (-40 Prozent) Someday You’ll Return Director’s Cut : 6,24 Euro (-75 Prozent)

: 6,24 Euro (-75 Prozent) Spongebob Schwammkopf The Cosmic Shake : 19,99 Euro (-50 Prozent)

: 19,99 Euro (-50 Prozent) Still Wakes the Deep : 17,49 Euro (-50 Prozent)

: 17,49 Euro (-50 Prozent) Subnautica : 11,99 Euro (-60 Prozent)

: 11,99 Euro (-60 Prozent) The Crew Motorfest Deluxe Edition : 26,99 Euro (-70 Prozent)

: 26,99 Euro (-70 Prozent) The Crew Motorfest Gold Edition : 49,99 Euro (-50 Prozent)

: 49,99 Euro (-50 Prozent) The Elder Scrolls Online Collection Gold Road : 20,99 Euro (-70 Prozent)

: 20,99 Euro (-70 Prozent) The Expanse A Telltale Series : 12,49 Euro (-50 Prozent)

: 12,49 Euro (-50 Prozent) The Jackbox Party Starter : 11,99 Euro (-40 Prozent)

: 11,99 Euro (-40 Prozent) The Outlast Trials : 14,79 Euro (-60 Prozent)

: 14,79 Euro (-60 Prozent) The Outlast Trials Deluxe Edition : 17,99 Euro (-60 Prozent)

: 17,99 Euro (-60 Prozent) The Thing Remastered : 22,49 Euro (-25 Prozent)

: 22,49 Euro (-25 Prozent) Tile Cross : kein Preis angegeben (-20 Prozent)

: kein Preis angegeben (-20 Prozent) Tormented Souls : 1,99 Euro (-90 Prozent)

: 1,99 Euro (-90 Prozent) Umurangi Generation + PSVR2 Bundle : 23,99 Euro (-40 Prozent)

: 23,99 Euro (-40 Prozent) Umurangi Generation PSVR2 : 14,99 Euro (-40 Prozent)

: 14,99 Euro (-40 Prozent) Umurangi Generation Spezialedition : 14,99 Euro (-40 Prozent)

: 14,99 Euro (-40 Prozent) Undisputed WBC Edition : 59,99 Euro (-25 Prozent)

: 59,99 Euro (-25 Prozent) Unbound Worlds Apart : kein Preis angegeben (-60 Prozent)

: kein Preis angegeben (-60 Prozent) Virtual Surfing : 7,99 Euro (-80 Prozent)

: 7,99 Euro (-80 Prozent) Warp Drive : 2,49 Euro (-90 Prozent)

: 2,49 Euro (-90 Prozent) Wreckfest Version für PlayStation 5 : 17,99 Euro (-55 Prozent)

: 17,99 Euro (-55 Prozent) Winter Ember : 2,99 Euro (-90 Prozent)

: 2,99 Euro (-90 Prozent) Wish Travel Super Puzzle Dreams: 2,09 Euro (-58 Prozent)

Verfügbar sind die Weekend-Deals im PlayStation Store bis zum 11. Februar 2025 um 0:59 Uhr. Wie eingangs bereits erwähnt, sind die Angebote aber nur in Kombination mit einer PS-Plus-Mitgliedschaft zugänglich. Eine vollständige Übersicht findet sich im PlayStation Store.

Wer abseits des Mainstream- und Triple-A-Einheitsbrei auf der Suche nach neuem Futter für seine PS5 oder PS4 ist, sollte außerdem einen Blick auf die umfangreichen Indie-Angebote im PS Store werfen. Dort sind aktuell mehr als 2.400 Spiele von unabhängigen Entwicklern noch bis zu 22. Februar besonders günstig erhältlich:

Noch günstiger wird es mit den monatlichen Spielen von PS Plus Essential. So wurden vor wenigen Tagen die drei neuen Spiele für den Februar freigeschaltet, die von allen Abonnenten ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden können. Die Neuzugänge für den Spielekatalog der Stufen Extra und Premium werden hingegen in der nächsten Woche, voraussichtlich am 12. Februar 2025, bekannt gegeben.

