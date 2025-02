PS5 vs Xbox Series X/S: Wie weit ist Sonys Konsole enteilt? Take-Two liefert einen Hinweis

In dieser Woche veröffentlichte der US-Publisher Take-Two Interactive seinen Geschäftsbericht zum am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangenen Geschäftsquartal.

In dem Bericht legte das Unternehmen nicht nur diverse Verkaufszahlen zu eigenen Titeln vor. Auch auf die Entwicklung des Konsolenmarkts ging Take-Two Interactive ein. So gibt der US-Publisher in seinem Geschäftsbericht an, dass bis November 2024 weltweit mehr als 94 Millionen Einheiten der PS5 und der Xbox Series X/S verkauft wurden.

Ohne zu wissen, woher die Verantwortlichen von Take-Two Interactive ihre Zahlen bezogen haben, verdeutlichen diese, dass die Xbox Series X/S im aktuellen Konsolenrennen mehr und mehr an Boden verliert.

PS5 schlägt die Xbox Series X/S weiterhin deutlich

Anfang November bestätigte Sony, dass der Konzern die PS5 bis Ende September 2024 65,5 Millionen Mal auslieferte. Rechnen wir noch den Oktober hinzu, dürfte sich diese Menge auf etwa 67 bis 69 Millionen ausgelieferte Konsolen erhöhen.

Im Umkehrschluss würde dies laut Analysten bedeuten, dass die Xbox Series X/S im November bei geschätzten 25 bis 28 Millionen verkauften beziehungsweise ausgelieferten Einheiten lag.

Zu beachten ist, dass Microsoft diese Zahlen nicht bestätigte.

Die letzten offiziellen Verkaufszahlen der Xbox Series X/S stammen aus dem Juni 2023. Seinerzeit sprach Microsoft von 21 Millionen abgesetzten Konsolen. Analysten wiederum veröffentlichten 2024 eine Schätzung, aus der hervorging, dass Microsoft bis Ende Juni 2024 28 Millionen Xbox Series X/S-Konsolen an den Handel ausgeliefert haben soll.

So oder so dürften die Verkaufszahlen der aktuellen Xbox-Generation nicht den Erwartungen von Microsoft entsprochen und einen großen Anteil an der neuen Multiplattform-Strategie des Unternehmens gehabt haben.

Microsoft ruft Multiplattform-Offensive aus

Spätestens in der letzten Woche machte Microsoft deutlich, dass auch die großen Xbox-Titel auf kurz oder lang den Weg auf die PS5 finden. So kündigte der US-Softwareriese mit „Forza Horizon 5“ nicht weniger als den bislang erfolgreichsten Xbox-Titel dieser Konsolengeneration für die PS5 an.

Des Weiteren wies Microsofts CEO Satya Nadella in einer Investorenkonferenz im Dezember darauf hin, dass sein Unternehmen ab sofort einen anderen Ansatz verfolgt.

So sollen die Titel der Xbox Game Studios nicht mehr mit einer Exklusivität eingeschränkt werden. Stattdessen möchte Microsoft Spieler auf möglichst vielen Plattformen für Xbox-Titel begeistern.

„Wir definieren neu, was es bedeutet, ein Xbox-Fan zu sein; es geht darum, Xbox auf allen Geräten genießen zu können“, so der Microsoft-CEO.

Weitere Meldungen zu PS5, Xbox Series X/S.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren