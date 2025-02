PS5 & Xbox Series X/S: 100 Millionen Gaming-Konsolen mit AMD-Chips ausgeliefert

AMD hat in seiner aktuellen Quartalsbilanz bekanntgegeben, dass die Anzahl der ausgelieferten Gaming-Konsolen mit AMD-Chips in dieser Generation die 100-Millionen-Marke überschritten hat. Die APUs des Technologiekonzerns sind unter anderem in der PS5, der Xbox Series X/S sowie im Steam Deck verbaut.

Am 4. Februar 2025 veröffentlichte AMD seinen Finanzbericht für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024. Daraus ging hervor, dass das Unternehmen einen großen Meilenstein in der Gaming-Konsolen-Sparte erreicht habe. So wurde die Anzahl der ausgelieferten Gaming-Konsolen, in denen Chips von AMD verbaut wurden, auf über 100 Millionen Einheiten beziffert.

Die APUs („Accelerated Processing Unit“) von AMD finden in aktuellen Konsolen und Handhelds wie der PlayStation 5, Xbox Series X/S und dem Steam Deck Verwendung. Auch in der PlayStation 4 (Pro) sowie der Xbox One, Xbox One S und Xbox One X arbeiten Prozessoren des amerikanischen Chip-Herstellers.

AMD-Finanzbericht: Gaming-Umsätze eingebrochen

Insgesamt konnte AMD 2024 ein Rekordjahr verzeichnen, insbesondere durch starkes Wachstum im Rechenzentrum- und Client-Segment. Gleichzeitig sanken jedoch die Gaming-Umsätze drastisch – im Year-over-Year-Vergleich um 59 Prozent. Den Hauptgrund für diesen Einbruch stellen weniger Verkäufe von Semi-Custom-Chips für Konsolen dar.

Ein Gesamtüberblick über AMDs Finanzergebnisse:

Quartalsumsatz Q4 2024: 7,7 Milliarden USD (+24 % YoY)

7,7 Milliarden USD (+24 % YoY) Jahresumsatz 2024: 25,8 Milliarden USD (+14 % YoY)

25,8 Milliarden USD (+14 % YoY) Rechenzentrum-Segment: +94 %

+94 % Client-Segment (PC-Prozessoren): +52 %

+52 % Gaming und Embedded: -59 % beziehungsweise -13 %

Das Unternehmen erwartet ein zweistelliges Wachstum für 2025, insbesondere durch das Rechenzentrum- und KI-Geschäft. Im Bereich Gaming bleibt es indes schwierig: Lisa Su (CEO) erwartet hier weiterhin sinkende Umsätze, jedoch nicht mehr so drastisch. Inzwischen haben sich AMDs Lagerbestände normalisiert, wodurch sich die Verkäufe von Semi-Custom-Chips für Konsolen stabilisieren könnten.

In diesem Kontext erklärte Lisa Su in einem Earnings Call zum aktuellen Finanzbericht:

Wir entwickeln seit langer Zeit Semi-Custom-Lösungen. Zudem sind wir stark in verschiedene […] Diskussionen mit unseren Kunden eingebunden. Was diese besonders schätzen, ist die Möglichkeit, auf unserer Basis-IP aufzubauen und darauf eigene Innovationen zu entwickeln. Genau das unterscheidet uns von anderen: Wir bieten alle essenziellen Bausteine – von CPUs und GPUs bis hin zu Netzwerktechnologien, die notwendig sind, um maßgeschneiderte Lösungen zusammenzustellen.

Künftig will sich AMD auf die RDNA-4-Grafikarchitektur konzentrieren. Diese soll Mainstream-Spielern hochwertiges 4K-Gaming liefern; außerdem wird an einer verbesserten Raytracing-Leistung sowie KI-gestützter Upscaling-Technologie gearbeitet.

Technologie von AMD könnte auch in Sonys nächster Konsole stecken:

AMD beabsichtigt, ab 2025 das Gaming-Segment mit dem Client-Segment zusammenzulegen. Es wird ein Jahresumsatz von rund 7,1 Milliarden Dollar erwartet (30 Prozent mehr als in 2024), getrieben durch das Wachstum im Rechenzentrums- und Client-Geschäft. Langfristig könnte dem Unternehmen die steigende Nachfrage nach Handheld-Gaming-PCs zugute kommen – besonders, wenn eine neue Steam-Konsole erscheinen sollte.

Weitere Meldungen zu AMD.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren