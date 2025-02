Wuchang Fallen Feathers: Entwickler-Tagebuch gewährt neue Einblicke in das China-Soulslike

Mit „Wuchang: Fallen Feathers“ könnte der nächste Soulslike-Hit nach „Black Myth: Wukong“ erneut aus China kommen. Nun zeigt sich das anspruchsvolle Action-RPG in einem neuen Entwickler-Tagebuch, das neben frischen Gameplay-Szenen auch neue Details zum Kampfsystem und der Story liefert.

Bereits im September 2021 wurde „Wuchang: Fallen Feathers“ offiziell angekündigt, für dessen Entwicklung sich das chinesische Studio Leenzee verantwortlich zeichnet. Dabei könnte das kommende Action-RPG nach „Black Myth: Wukong“ den nächsten Soulslike Hit aus China darstellen. Ohnehin sehen chinesische Investoren im AAA-Gaming das „neue goldene Ei“, wodurch auch Titel wie „Phantom Blade Zero“ profitieren.

Um weitere Einblicke in das vielversprechende Spiel zu gewähren, haben die Verantwortlichen jetzt ein neues Entwickler-Tagebuch veröffentlicht. Das bewegte Bildmaterial präsentiert nicht nur neue Gameplay-Szenen aus „Wuchang: Fallen Feathers“, sondern liefert auch weitere Details zum Kampfsystem und der Story.

Story-Inspiration, Kombo-Kampfsystem und unzählige Spielstile

Im neuen Entwickler-Tagebuch zu „Wuchang: Fallen Feathers“ kommt Xia Siyuan zu Wort, der nicht nur CTO und Mitbegründer von Leenzee ist, sondern auch als verantwortlicher Game Director fungiert. Zunächst widmet er sich der Story des Spiels, die im 17. Jahrhundert zur Zeit der Ming-Dynastie angesiedelt sein wird. So erklärt er, wie sich die Entwickler unter anderem von der chinesischen Folklore inspirieren ließen. Dazu wird auch ein passender Trailer gezeigt.

Anschließend liefert er neue Informationen zu den Kämpfen im Spiel und verrät, dass vor allem Kombos eine wichtige Rolle spielen werden. Spieler können neben einer Haupt- auch eine Zweitwaffe ausrüsten, während ein nahtloser Wechsel möglich ist. Dadurch können noch längere Kombo-Ketten erzielt werden. Insgesamt wird es 25 einzigartige Waffen verteilt über fünf Kategorien geben, die alle über einzigartige Techniken verfügen.

Aber auch Magie wird in „Wuchang: Fallen Feathers“ einen Teil des Kampfsystems einnehmen. So können Spieler aus 40 verschiedenen Zaubersprüchen wählen, von denen sich insgesamt vier gleichzeitig ausrüsten lassen. Diese können nicht nur in die Kombos integriert werden, sondern auch für die Verzauberung der Waffen genutzt werden. Ohnehin soll das Action-RPG mit seinem vielschichtigen Kampfsystem eine Vielzahl unterschiedlicher Spielstile ermöglichen.

Wechsel auf Unreal Engine 5 ermöglicht noch bessere Grafik

Wie Siyuan außerdem verrät, habe man während der Entwicklung von „Wuchang: Fallen Feathers“ bereits die Engine gewechselt und sei von der Unreal Engine 4 auf die neueste Version umgestiegen. Dadurch konnten die Entwickler signifikante Verbesserung hinsichtlich der Optik und der Performance erzielen. Zudem erlaubt die Unreal Engine 5 deutlich realistischere Lichteffekte, eingescannte Charaktermodelle und verbesserte Physikeffekte.

Aktuell befinden sich die Entwickler in der finalen Phase und nehmen den letzten Feinschliff und weitere Optimierungen vor. Zudem habe man erst kürzlich einen großen Offline-Playtest vorgenommen, an dem einige Strammer teilnehmen und „Wuchang: Fallen Feathers“ probespielen konnten. Das entsprechende Material inklusive Gameplay-Szenen ist auch im Entwickler-Tagebuch zu sehen.

Erscheinen soll „Wuchang: Fallen Feathers“ schließlich im Laufe dieses Jahres, während die Veröffentlichung für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erfolgen wird. Außerdem wird das Action-Rollenspiel ab dem ersten Tag auch über den Xbox Game Pass erhältlich sein.

