Hi-Rez Studios: Weitere Entlassungen und Aus für drei Spiele

Schlechte Nachrichten für Fans der Spiele der Hi-Rez Studios. Der Entwickler kündigte kürzlich neue Entlassungen an. Schon im letzten Oktober machte der CEO Stewart Chisam einen Jobabbau bei den Studios Evil Mojo, G&A und Titan Forge öffentlich.

Nun haben erneut 70 Mitarbeiter in „allen Abteilungen“ ihren Arbeitsplatz verloren, wie Chisam bestätigte. Gleichzeitig wolle sich Hi-Rez jetzt verstärkt auf das kommende „Smite 2“ konzentrieren. Dies bedeutet jedoch auch, dass „Paladins“, „Smite“ und „Rogue Company“ nicht weiterentwickelt werden sollen.

CEO bestätigt Maßnahmen

Seit einigen Tagen geistern schon Berichte von Entwicklern durch das Netz, die ihren Job bei Hi-Rez verloren haben. Dazu wurde über die Discord-Kanäle der Spiele des Studios angegeben, dass sowohl die Entwicklung von „Paladins“ als auch „Smite“ und „Rogue Company“ gestoppt wurde.

Die bisherigen Berichte zu den Umstrukturierungen stammten bislang aus den sozialen Medien und den Discord-Kanälen der einzelnen Spiele. In einer Email an die Kollegen von Kotaku bestätigte Stewart Chisam, CEO der Hi-Rez Studios, die Maßnahmen jedoch später.

„Wir wissen, dass es in der Branche außerordentlich schwierig ist, Arbeit zu finden. Das macht es noch verheerender, so viele loyale und talentierte Entwickler entlassen zu müssen“, so Chisam gegenüber Kotaku. „Wir haben alle uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten genutzt, um diese Kürzungen zu vermeiden. Aber es war notwendig, um sicherzustellen, dass wir in diesem turbulenten Umfeld überleben.“

Wie es schon auf den Discord-Kanälen der jeweiligen Spiele hieß, wurde die Entwicklung von „Paladins“, „Smite“ und „Rogue Company“ gestoppt. Stattdessen soll „Smite 2“ der „Hauptfokus der neu rationalisierten Abläufe“ sein. „Smite 2“ befindet sich derzeit im Early Access und kann seit Januar kostenlos gespielt werden.

Die Server von „Paladins“, „Smite“ und „Rogue Company“ sollen „für die absehbare Zukunft verfügbar bleiben“. Große Patches sollen die Titel aber nicht mehr erhalten. Chisam wies jedoch darauf hin, dass für die drei Spiele wohl noch „kleinere Updates“ geplant seien.

Quelle: Kotaku, Push Square, Resetera

