Death Stranding 2: Vor Trailer-Enthüllung – Hideo Kojima gewährt einen winzigen Einblick

Vor wenigen Tagen deutete Hideo Kojima einen neuen Trailer zu „Death Stranding 2“ an, der womöglich auf der nächsten State of Play seine Premiere feiern könnte. Nun gewährte die Entwickler-Legende höchstpersönlich einen kurzen Einblick in das kommende Video.

Bereits seit Wochen wird fleißig spekuliert, wann Sony die nächste State of Play ausstrahlen wird. Gerüchten zufolge könnte es in der nächsten Woche so weit sein. Als möglicher Kandidat für einen Auftritt wird dabei vor allem „Death Stranding 2: On the Beach“ gehandelt.

Dass es womöglich schon in Kürze einen neuen Trailer zum Spiel geben könnte, ließ auch ein X-Beitrag (ehemals Twitter) von Hideo Kojima vermuten. Und nun scheint es offiziell: Ein neuer Trailer zu „Death Stranding 2: On the Beach“ befindet sich im Anflug. So gewährte Kojima jetzt höchstpersönlich einen kurzen Einblick in das kommende Videomaterial.

Kojima teilt erweiterte Szene aus Death Stranding 2

So teilte die Entwickler-Legende erneut einen Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X und fügte ein Video hinzu, dass eine kurze Szene aus dem kommenden Trailer zeigt. Dazu schrieb er: „Haupttonmischung mit London“. Im Clip ist eine Szene zu sehen, die bereits im letzten Trailer zu „Death Stranding 2: On the Beach“ enthalten war, der auf der State of Play im Januar des vergangenen Jahres präsentiert wurde.

Doch dieses Mal handelt es sich um eine erweiterte Fassung der Szene. Zu sehen sind Sam und Fragile in einem Gespräch über einen mysteriösen Wohltäter, dem Protagonist Sam offenkundig nicht vertraut. Neben dem zusätzlichen Dialog ist den Fans zudem auch das Gesichtsmodell von Fragile ins Auge gesprungen. Im Vergleich zum bislang gezeigten Material scheint die Darstellung deutlich verbessert worden zu sein, sodass der Charakter seinem Vorbild, Schauspielerin Léa Seydoux, noch ähnlicher ist.

Bekanntgabe des finalen Release-Termins in Kürze?

Das Kojima und sein Team noch weiter an der grafischen Darstellung geschraubt haben, scheint jedenfalls nicht unwahrscheinlich zu sein. Erst Mitte Januar gab der japanische Entwickler bekannt, dass sich die Arbeiten bereits in einer heiklen Phase befinden würden. Demnach würde man auch kräftig Überstunden machen, um die Arbeiten an „Death Stranding 2: On the Beach“ weiter voranzutreiben.

Ein weiteres Indiz ist außerdem auch eine Altersfreigabe, die für „Death Stranding 2: On the Beach“ erst kürzlich in Südkorea erteilt wurde. Obwohl Kojima noch vor wenigen Monaten erklärte, die Entwicklung sei erst zu 40 oder 50 Prozent abgeschlossen, scheint ein Release nun immer näher zu rücken.

Gut möglich, dass – sollte in der kommenden Woche tatsächlich eine State of Play stattfinden – neben dem neuen Trailer zu „Death Stranding 2: On the Beach“ auch gleich der finale Release-Termin bekannt gegeben wird. Aktuell ist die Veröffentlichung des Endzeit-Abenteuers für die PlayStation 5 nach wie vor für das Jahr 2025 geplant.

