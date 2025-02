God of War: Prequel oder Neustart? Junger Kratos kehrt im nächsten Spiel nach Griechenland zurück – Bericht

Das nächste „God of War“ soll angeblich ein Prequel oder Neustart darstellen und einen jungen Kratos zu seiner Zeit in Griechenland in den Mittelpunkt rücken. Das will zumindest der bekannte Insider Tom Henderson erfahren haben. Die Gerüchte um ein mögliches Ägypten-Setting seien hingegen nicht zutreffend.

Mit dem 2022 veröffentlichten „God of War: Ragnarök“ wurde die Trilogie rund um Kratos’ Abstecher in die nordische Mythologie bekanntlich beendet. Seitdem wird fleißig spekuliert, wie das Abenteuer mit dem kräftigen Spartaner wohl weitergehen wird.

Zuletzt tauchten immer wieder Gerüchte auf, dass das nächste Spiel womöglich in Ägypten angesiedelt sein könnte. Doch stattdessen könnte es auch in eine ganz andere Richtung gehen – nämlich zurück. Wie der bekannte Insider Tom Henderson jetzt verraten hat, könnte das nächste „God of War“ in Griechenland spielen und einen jüngeren Kratos präsentieren.

God of War zurück zum Anfang?

Getätigt wurden die Aussagen von Henderson, der in der Regel als gut informierter Branchenkenner bekannt ist, in der neuesten Ausgabe des „Insider Gaming Weekly“-Podcasts. Dabei kamen die Teilnehmer der Gesprächsrunde auch auf die Gerüchte rund um das nächste „God of War“ zu sprechen und Henderson gab an, einen Hinweis von einer Quelle erhalten zu haben. Demnach sei das Ägypten-Setting unzutreffend.

Stattdessen habe Henderson in Erfahrung bringen können, dass es für das nächste „God of War“ zurück nach Griechenland geht und einen jungen Kratos in den Mittelpunkt rücken wird. Dabei könnte es sich um eine Art Prequel oder gar um einen Neustart in Form eines Remakes handeln. Wie der Insider außerdem verlauten ließ, soll die Handlung des nächsten „God of War“ vor allem die Beziehung zwischen Kratos und seinem Vater Zeus thematisieren.

Remaster-Sammlung der ersten Spiele könnte den Weg ebnen

Schließlich brachte der Co-Moderator des Podcasts ein weiteres Gerücht zu „God of War“ zur Sprache, wonach Sony die Entwicklung von Remaster-Versionen der ursprünglichen „God of War“-Spiele in Auftrag gegeben habe. Das behauptete der chinesische Insider „Lunatic Ignus“ im vergangenen Oktober. Die Neuauflagen sollen in Zusammenarbeit zwischen den Santa Monica Studios und Nixxes Software entstehen. Zudem seien die Arbeiten an diversen Spielen bereits abgeschlossen.

Die Remaster-Sammlung soll nämlich nicht nur die drei ersten „God of War“-Spiele enthalten, sondern auch „God of War: Ascension“ aus dem Jahr 2013 sowie die beiden PSP-Ableger „God of War: Chains of Olympus“ (2008) und „God of War: Ghost of Sparta“ (2010). Da die Reihe in diesem Jahr ihr 20. Jubiläum feiert, soll die Ankündigung dem Insider zufolge bis spätesten März 2025 erfolgen.

Sollten sich Sony und die Santa Monica Studios also tatsächlich dafür entschieden haben, mit dem nächsten „God of War“-Spiel nach Griechenland zurückzukehren, wäre eine umfassende Remaster-Kollektion der ersten Titel kein schlechter Weg, um eine Brücke zurückzuschlagen und vor allem neue Spieler abzuholen. Doch aktuell sollten sämtliche Gerüchte noch mit Vorsicht genossen werden.

