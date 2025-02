Kingdom Come Deliverance 2: Nicht gut im Kämpfen – Entwickler zieht Vergleich mit Elden Ring

„Kingdom Come: Deliverance 2“ sei trotz seiner Komplexität „recht einladend“ - zumindest wenn es nach Senior Game Designer Ondřej Bittner von Entwickler Warhorse geht. In einem Interview verteidigte er nun den Hardcore-Ansatz des Mittelalter-RPGs und zog dabei auch einen Vergleich zu „Elden Ring“.

In der letzten Woche wurde „Kingdom Come: Deliverance 2“ veröffentlicht und ermöglicht Spielern erneut einen Ausflug in das mittelalterliche Böhmen. Doch trotz komplexer Spielmechaniken und einem recht zähen Einstieg konnte das Rollenspiel sehr gute Bewertungen einheimsen und auch die ersten Spielerzahlen wussten zu überzeugen.

Dass „Kingdom Come: Deliverance 2“ trotz seines Hardcore-Ansatzes doch „recht einladend“ sei, erklärte der verantwortliche Senior Game Designer Ondřej Bittner von Entwickler Warhorse Studios nun in einem aktuellen Interview. Dabei zog er auch einen Vergleich mit dem erfolgreichen FromSoftware-Spiel „Elden Ring“.

Trotz Hardcore-Ansatz ein zugängliches Erlebnis

Im Gespräch mit GamesRadar+ erläuterte Bittner, dass herausfordernde Spiele „gut für die Branche und die Spieler“ seien. Aus diesem Grund legte man auch für „Kingdom Come: Deliverance 2“ viel Wert darauf, „die Komplexität beizubehalten, die ganze lebendige Welt beizubehalten, die die entstehenden Geschichten erzählen kann, es aber zugänglicher zu machen, damit wir aus der Nische ausbrechen und sagen können: Hey, das ist für jeden. Ihr könnt es machen. Jeder kann es genießen. Schließlich ist das Spiel nicht schwer zu spielen, weil man es immer irgendwie anders machen kann.“

Schließlich zog Bittner auch einen Vergleich mit „Elden Ring“, das seinen Spielern ähnlich viele Möglichkeiten und Wege aufzeigt, die einzelnen Herausforderungen anzugehen und zu meistern. Allerdings führt der Game Designer auch an, dass manche Spiele einem persönlich einfach nicht zusagen, obwohl man erkennt, was sie so besonders und gut machen würden. Das trifft in seinem Fall auch auf das Werk von FromSoftware zu.

Bittner verrät: „Ich würde sagen, ich kann Elden Ring nicht spielen, weil ich einfach nicht gut im Kämpfen bin. Es ist super hardcore für mich und ich verstehe nie, wie Leute das spielen können. Aber ich denke, Kingdom Come ist viel mehr, man kann einfach herumlaufen und schöne Kleider tragen und es trotzdem schaffen, weißt du. Ich denke also, es ist eigentlich ein recht einladendes Hardcore-Spiel.“

Komplexere Mechaniken ermöglichen mehr originelle Inhalte

Neben der Herausforderung kam Bittner außerdem auch auf die Länge von Videospielen zu sprechen. Hier führte er an, dass ein kompakteres Erlebnis mit komplexeren Gameplay besser sei, als endlos lange Spiele, die sich ständig nur wiederholen. Stattdessen sei es wichtig, für Abwechslung zu sorgen. „Wichtig ist, ob die einzelnen Sitzungen individuell genug sind. Wenn ein Spiel 150 Stunden dauert und alle Sitzungen gleich sind, werden die Spieler sich langweilen. Etwas komplexere Mechaniken [bedeuten] mehr originelle Inhalte“, so Bittner.

Und weil auch „Kingdom Come: Deliverance 2“ die „Dinge so unterschiedlich“ angeht, würde laut Bittner auch „keine Langeweile“ aufkomme. Dann würde es auch „keine Rolle“ spielen, „ob es 100 oder 50 Stunden sind“. Er erklärt: „Und das gilt auch für Spiele wie Elden Ring, mit all den Geheimnissen. Elden Ring hat zwar einfache Mechaniken, aber es ist so komplex in Bezug auf die Levels, wohin man gehen und was man entdecken kann. Oder Zelda-Spiele, die andererseits die großartigen Mechaniken haben. Ich denke also, dass das gut für die Industrie und für die Spieler ist, dass die Unterhaltung qualitativer ist als bei bestimmten Titeln, die einfach sehr repetitiv sind.“

„Kingdom Come: Deliverance 2“ ist seit dem 4. Februar 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Wie gut und anspruchsvoll das Mittelalter-RPG tatsächlich ist, könnt ihr auch in unserem Test zu „Kingdom Come: Deliverance 2“ nachlesen.

