Paradox Interactive: Weitere Studio-Übernahme eingetütet

Der in Schweden ansässige Publisher Paradox Interactive hat einige Entwicklerstudios in seinem Besitz. So betreibt der Herausgeber neben zwei eigenen Studios, die vor allem für Strategiespiel-Reihen wie „Crusaders Kings“ oder „Victoria“ bekannt sind, auch drei externe Spieleschmieden. Nun ist ein viertes Studio dazugekommen, dass ab sofort als hundertprozentige Tochtergesellschaft zu Paradox gehören wird.

Die Rede ist dabei vom bulgarischen Entwickler Haemimont Games, die ebenfalls eine hohe Expertise im Strategie- und Aufbaubereich mitbringen und unter anderem auch an „Tropico 5“ gearbeitet haben. Zuletzt zeichnete sich das Studio auch für das 2023 veröffentlichte „Jagged Alliance 3“ verantwortlich.

Paradox übernimmt Jagged-Alliance-3-Entwickler Haemimont

Haemimont Games wurde bereits 1997 und legt seinen Fokus seitdem auf Strategie-, Simulations- und Aufbauspiele und gilt heutzutage als der größte Entwickler von Unterhaltungssoftware in Bulgarien. Insgesamt werden etwa 50 Angestellte beschäftigt, die auch nach der Übernahme durch Paradox ihren Job behalten werden. Auch die Leitung des Studios bleibt unangetastet, während die aktuellen Projekte fortgeführt werden.

In einem Statement (via VGC) sagte Haemimont-Gründer Gabriel Dobrev: „Wir freuen uns, Teil der Paradox-Familie zu werden. Die kulturelle Übereinstimmung zwischen unseren Unternehmen ist bemerkenswert und wir fühlen uns bereits zu Hause.“ Außerdem erwähnt er, dass diese Partnerschaft es ermöglicht, „die Grenzen unserer Spiele zu erweitern und unseren Spielern tiefere und intensivere Erlebnisse zu bieten.“

Fans können sich auf „fantastische neue Spiele freuen“

Durch den Zusammenschluss mit Paradox Interactive werden zudem „neue Horizonte für unser Team, unsere Technologie und unsere kreativen Prozesse, die wir gerne erkunden möchten“, eröffnet. Laut Dobrev können sich die Fans so auf „fantastische neue Spiele von uns“ freuen. Seitens Paradox Interactive heißt es: „Wir freuen uns sehr, Haemimont Games bei Paradox begrüßen zu dürfen.“

CEO Frederik Wester weiter: „Sie bringen ein eng verbundenes Team mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Managementspielen mit vielen gut aufgenommenen Projekten in ihrem Portfolio mit. Darüber hinaus haben sie eine starke kreative Ader, eine für ihre Nische entwickelte Technologie, ein neues geistiges Eigentum in der Entwicklung und eine starke Kultur, die zu Paradox‘ Arbeitsweise passt. Wir haben großes Vertrauen in ihr Team und ihre Führung, und unser Hauptaugenmerk liegt nun darauf, sicherzustellen, dass sie auch unter neuer Eigentümerschaft weiterhin großartige Spiele entwickeln können.“

Durch die Übernahme von Haemimont erhofft sich Paradox zurück auf die Erfolgsspur zu finden. Erst im Juni des letzten Jahres musste das eigene Tectonic-Studio geschlossen werden, nachdem der „Die Sims“-Konkurrent „Life By You“ eingestellt wurde. Ein Jahr zuvor trennte man sich außerdem von Entwickler Harebrained Schemes, nachdem deren Titel „Lamplighters League“ nicht die Erwartungen erfüllen konnte.

Weitere Meldungen zu Paradox.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren