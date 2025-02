PS5: Actionreiches Indie-Abenteuer mit schicker Optik zum PSN-Bestpreis

Indie-Spielen können mit ihren kreativen Einfällen und Ideen eine gelungene Abwechslung zum oftmals spielerisch eintönigen Einheitsbrei der Triple-A-Spiele darstellen. Ein Glück, dass derzeit besonders viele Titel von unabhängigen Entwicklern im Rahmen der „PlayStation Indies“-Aktion im PS Store im Angebot sind.

Mit dabei ist auch das Action-Abenteuer „Strayed Lights“ von Entwickler Embers, die damit im vorletzten Jahr ihr Erstlingswerk abgeliefert haben. Dabei machte das Spiel vor allem durch seine ansehnliche Optik auf sich aufmerksam. Und jetzt ist die PS5-Version zum absoluten PSN-Bestpreis erhältlich – allerdings nur bis zum 20. Februar 2025 um 0:59 Uhr.

65 Prozent Rabatt auf Strayed Lights

Auch abseits der Angebote stellt „Strayed Lights“ keine besonders hohe finanzielle Hürde dar und so ist das atmosphärische Abenteuer auch unter normalen Umständen bereits für 12,99 Euro zu haben. Doch im Rahmen des aktuellen Sales können interessierte Spieler 65 Prozent sparen, sodass momentan nur noch 4,54 Euro fällig werden. Abonnenten von PS Plus können sogar noch einmal zusätzlich fünf Prozent sparen und kommen so auf 3,89 Euro.

Dass „Strayed Lights“ definitiv einen Blick wert sein kann, zeigen auch die Bewertungen des Spiels. So liegt auf der Bewertungsplattform Metacritic ein Metascore von 76 Punkten für die PS5-Version vor. Und auch im PlayStation Store haben 106 Spieler ihre Bewertung abgegeben, sodass eine Wertung von 4,15 bei maximal fünf Sternen zustande gekommen ist.

Neben der bereits erwähnten Optik, die mit ihrem einzigartigen Stil überzeugen kann und so für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgt, wird vor allem auch das herausfordernde Kampfsystem gelobt. Es gilt als anspruchsvoll, aber belohnend. Besonders wichtig sind Paraden und Ausweichmanöver, wodurch eine Energieleiste aufgefüllt wird und letztendlich eine mächtige Attacke entfesselt werden kann.

Ebenfalls positiv hervorgehoben wird die emotionale Geschichte von „Strayed Lights“, die im Stile von Indie-Klassikern wie „Journey“ komplett nonverbal daherkommt und somit auf Texte und Dialoge verzichtet. Stattdessen müssen die Spieler die Geschehnisse auf ihre eigene Art interpretieren. Passend dazu stammt der Soundtrack von „Strayed Lights“ aus der Feder von Austin Wintory, der bereits für die musikalische Untermalung von „Journey“ zuständig war.

Eine emotionale Geschichte über Licht und Dunkelheit

„Strayed Lights“ lässt die Spieler in die Rolle eines kleinen Lichtwesens schlüpfen, das in einer ebenso düsteren wie geheimnisvollen Welt erwacht. Auf der Suche nach seinem eigenen Ursprung muss das Lichtwesen feststellen, dass die Welt von einer mysteriösen Dunkelheit befallen wurde, wodurch sie ihre Bewohner in gefährliche Monster verwandelt haben. Nun liegt es am Lichtwesen, die Welt von der Dunkelheit zu befreien.

Wie bereits erwähnt, erzählt „Strayed Lights“ seine Geschichte ohne Dialoge, sodass die Handlung durch die Interaktionen mit der Umgebung und anderen Charakteren vorangetrieben wird. Fragmente der Vergangenheit, die im Laufe des Abenteuers gefunden werden, enthüllen zudem nach und nach die Geheimnisse der Welt und auch die Rolle des kleinen Lichtwesens.

