Resistance 4: Sony lehnte Pitch des Shooters von Insomniac Games ab

Entwickler Insomniac Games machte in den letzten Jahren vor allem durch die „Marvel’s Spider-Man“-Spiele und zuletzt auch „Ratchet & Clank: Rift Apart“ auf sich aufmerksam. Doch das Portfolio des alteingesessenen Studios umfasst noch eine weitere bekannte Marke, die zu Zeiten der PlayStation 3 ihr Hoch feierte.

Dabei handelte es sich um die Shooter-Reihe „Resistance“, deren letzter Ableger bereits über zwölf Jahre zurückliegt. Doch vergessen hat Insomniac das Franchise nicht. Im Gegenteil: Wie CEO Ted Price nun in einem aktuellen Interview verriet, wollte man „Resistance 4“ entwickeln. Doch Sony lehnte den Vorschlag des Studios ab.

Sony gab kein grünes Licht für Resistance 4

Ted Price hatte erst vor wenigen Wochen seinen Rücktritt als CEO von Insomniac Games bekannt gegeben und wird das Studio im März 2025 nach über 30 Jahren verlassen. In einem Interview mit KindaFunnyGames blickte er jetzt auf seine langjährige Karriere zurück. Es fiel die Frage, welches Spiel er immer gerne entwickeln wollte, dass aber nie zustande kam. Darauf antwortete er nach einer kurzen Pause: „Ja, ich verrate eins. Resistance 4“.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs erklärte Price, wie viel Arbeit man bereits in die Planung gesteckt hatte, Sony einen Pitch vorlegte und das Projekt letztendlich abgelehnt wurde. „Wir haben das Spiel vorgestellt und es war ein wunderbares Konzept, aber es hat, was Timing und Marktchancen angeht, einfach nicht funktioniert. Aber es war das Ergebnis der Leidenschaft vieler Insomniac-Teammitglieder, die Geschichte weiter auszubauen, denn ich glaube, dass Resistance eine wirklich coole alternative Geschichtsbasis geschaffen hat, in der alles mit der Chimera passieren kann, wo sie hingehen und was ihre Ursprünge sind.“

Was ist Resistance und wie geht es weiter?

Ob es in Zukunft noch zu einem „Resistance 4“ kommen könnte, verriet Price nicht. Doch ihm liegt die Reihe sehr am Herzen. „Ich persönlich liebe dieses Franchise“, so Price. „Ich hatte das Glück, Kreativdirektor der ersten beiden Resistance-Spiele zu sein. Und ich werde mich an viele, viele Momente erinnern – gute und schlechte –, wenn es um die Entwicklung geht, die uns alle gelehrt haben, wie wir uns in ziemlich schwierigen Situationen verbessern können.“

Ihren Ursprung fand die „Resistance“-Reihe im Jahr 2006 mit „Resistance: Fall of Man“ auf der PS3. 2008 folgte die Fortsetzung, während 2011 der dritte Teil veröffentlicht wurde – ebenfalls für die PS3. Außerdem gab es mit „Resistance: Retribution“ und „Resistance: Burning Skies“ noch zwei Ableger für die PSP und PS Vita, die allerdings nicht von Insomniac Games entwickelt wurden.

Die „Resistance“-Reihe erzählt eine Geschichte in einer alternativen Zeitlinie. Im Jahr 1951 wurde Europa durch eine Alien-Invasion eingenommen und eine Widerstandsbewegung der Menschen versucht gegen die außerirdischen Kreaturen namens Chimera anzukämpfen. Die Shooter waren damals kommerziell erfolgreich, bei den Spielern beliebt und erhielten durchweg positive Bewertungen.

Doch obwohl „Resistance“ zu den erfolgreichsten Marken von Insomniac gehört, kam bislang kein neues Spiel zustande. Ob sie das zukünftig noch ändern wird, bleibt abzuwarten. Der Markenschutz wurde von Sony erst kürzlich erneuert.

