60 Prozent Rabatt: Testet die Grenzen eurer Wahrnehmung zum Bestpreis im PS Store

Im Rahmen der „Kritiker-Empfehlungen“ des PlayStation Store gibt es einige tolle Angebote. Manche Spiele sind stark reduziert – und auch der Preis eines gelobten Titels aus dem Hause Pillow Castle liegt derzeit im einstelligen Bereich.

Es handelt sich um den Indie-Hit „Superliminal“, der vor über vier Jahren durch seine innovative Perspektivenmechanik einige Aufmerksamkeit erhielt. Ihr bewegt euch hier in einem traumähnlichen Zustand durch eine surreale Testeinrichtung, in der Objekte je nach Blickwinkel ihre Größe oder Form verändern und in darauf ausgerichtete Rätsel integriert sind. Nähere Informationen zum Spiel findet ihr weiter unten.

Dieser mit der Zeit fast unheimlich werdende Spaß kostet im PlayStation Store normalerweise rund 20 Euro. Jetzt ist der Preis um ganze 60 Prozent gefallen und damit auf 8,39 Euro – das ist der bisherige Bestpreis. Zuschlagen müsst ihr hier bis zum 20. Februar 2025 um 0:59 Uhr; danach läuft das Angebot aus.

Darum geht es in Superliminal

In „Superliminal“ übernehmt ihr die Rolle eines Probanden in einem Traumtherapieprogramm. Während der Sitzung gerät die Hauptfigur jedoch in eine Schleife von Träumen innerhalb von Träumen. Daraufhin versucht er, mithilfe des Programmleiters, Dr. Glenn Pierce, einen Ausweg aus der Einrichtung zu finden.

Das Spiel nutzt zahlreiche optische Täuschungen und erzwungene Perspektiven, um Rätsel zu gestalten, die eure Wahrnehmung teils sehr stark herausfordern. Ein kleines Objekt kann hier zum Beispiel riesig werden, wenn es aus einer bestimmten Perspektive fallengelassen wird. Zudem verändern sich manchmal die Räume und Korridore verformen sich, wenn ihr sie aus der richtigen (oder falschen) Perspektive betrachtet.

In Screenshots und Coverbildern erinnert „Superliminal“ teils an „The Shining“, doch davon sollte man sich nicht täuschen lassen. Es handelt sich bei dem Werk nicht um ein Horrorspiel, auch wenn sich die Spielatmosphäre mit der Zeit mysteriöser und bereichsweise leicht unheimlich gestaltet.

Pillow Castle durfte sich zum Launch von „Superliminal“ über viele positive Kritiken freuen. Hervorgehoben wurden die kreativen Rätsel sowie die originelle Spielmechanik, wobei manche Kritiker die relativ kurze Spieldauer anmerkten (etwa sechs Stunden). Trotzdem hat das Spiel einen bleibenden Eindruck hinterlassen und ist als ein Titel bekannt, der die Grenzen der Spielerwahrnehmung testet.

