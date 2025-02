Civilization 7: VR-Version angekündigt, aber schlechte Nachrichten für PSVR2-Besitzer

„Civilization 7“ wird im Frühjahr 2025 auch als VR-Version erscheinen, wie 2K und Firaxis Games nun offiziell angekündigt haben. Dadurch lässt sich das Strategiespiel zum ersten Mal in seiner Geschichte hautnah erleben. Allerdings gehen Besitzer einer PSVR2 leer aus.

„Civilization 7“ wird in der kommenden Woche, genauer gesagt am 11. Februar 2025, für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und den PC erscheinen. Doch wie Publisher 2K und Entwickler Firaxis Games nun offiziell angekündigt haben, wird im Laufe des Frühjahrs auch noch eine VR-Version namens „Civilization 7 VR“ folgen.

Dadurch lässt sich die beliebte Strategiespiel-Reihe zum ersten Mal in ihrer Geschichte auch hautnah erleben – in einer Kombination aus Virtual- und Mixed-Reality. PSVR2-Besitzer blicken allerdings in die Röhre, denn für Sonys Headset wird „Civilization 7 VR“ nicht erscheinen. Stattdessen erfolgt der Release exklusiv für die Meta Quest 3 und 3S.

Virtual- und Mixed-Reality bietet eine einzigartige Perspektive

„Civilization 7 VR“ wird ein völlig neues Spielerlebnis bieten, während die Spieler ihr Imperium am sogenannten Kommandotisch aufbauen, lenken und zum Sieg führen werden. Die Kombination aus Virtual- und Mixed-Reality ermöglicht dabei eine einzigartige Perspektive und ermöglicht nicht nur den Blick von hoch oben auf die Karte. Stattdessen können sich die Spieler auch in die Karte „hinein lehnen, um die feineren Details jedes Gebäudes und jeder Einheit zu würdigen.“

Durch den Mixed-Reality-Ansatz lässt sich der Kommandotisch zudem dynamisch in die eigene Umgebung bringen, während die Blickwinkel nach Belieben geändert werden können. Zudem lassen sich die berühmten historischen Persönlichkeiten direkt am Tisch treffen. Gespielt werden kann „Civilization 7 VR“ sowohl alleine als auch im Online-Multiplayer mit bis zu drei weiteren Teilnehmern.

PSVR2-Besitzer gehen leer aus

Passend zur Ankündigung von „Civilization 7 VR“ haben die Verantwortlichen auch einen Trailer veröffentlicht. Dieser vermittelt einen ungefähren Eindruck davon, wie man sich das Gameplay des Strategiespiels in der Virtual- und Mixed-Reality am Kommandotisch vorstellen darf. Entwickelt wurde die VR-Version von den PlaySide Studios, die eng mit Firaxis Games zusammengearbeitet haben.

Weshalb man „Civilization 7 VR“ exklusiv für die Meta Quest 3 und 3S veröffentlichen und die PSVR2 auslässt, ist hingegen nicht bekannt. Gut möglich, dass ein Exklusiv-Deal abgeschlossen wurde. Das Basisspiel wird in der nächsten Woche allerdings auch für die PS5 und PS4 erscheinen. Zuletzt rückte Sonys VR-Brille aber immer weiter in den Hintergrund. So entschuldige sich kürzlich auch der ehemalige PlayStation-Manager Shuhei Yoshida dafür, dass man mit der PSVR2 den sogenannten „PS2-Moment“ verpasst habe.

Weitere Meldungen zu Civilization 7, PlayStation VR2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren