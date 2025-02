Dragon Quest 3 HD-2D Remake: Weitere Neuauflagen in Planung? Verkaufszahlen übertreffen Erwartungen

Im November des vergangenen Jahres veröffentlichte Square Enix das „Dragon Quest 3 HD-2D Remake“ für die PS5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch und den PC. Und wie das japanische Unternehmen nun offiziell im Rahmen der aktuellen Finanzergebnisse bekannt gegeben hat, konnte sich die Neuauflage besser verkaufen, als ursprünglich angenommen wurde.

„Dragon Quest 3 HD-2D Remake“ erfreute sich sogar einer so großen Beliebtheit, dass Square Enix im Vergleich zum Vorjahr einen deutlich höheren Betriebsgewinn verzeichnen könnte. Möglicherweise können Spieler in Zukunft ja mit weiteren Remakes von klassischen Square-Enix-Spielen rechnen?

Dragon Quest 3 Remake sorgt für Betriebsgewinn

Im Zuge der Ankündigung (via Gamingbolt) nannte Square Enix zwar keine konkreten Verkaufszahlen für das „Dragon Quest 3 HD-2D Remake“, ließ im jüngsten Finanzbericht aber verlauten: „Das Betriebsergebnis ist gestiegen, vor allem weil sich Dragon Quest 3 HD-2D Remake besser verkauft hat als erwartet“. Allerdings zeichnete sich der Erfolg bereits im Dezember ab, nachdem die Verantwortlichen bekannt gegeben hatten, dass nur drei Wochen nach dem Release bereits über zwei Millionen Exemplare verkauft werden konnte.

Vor allem in Japan erfreute sich „Dragon Quest 3 HD-2D Remake“ einer großen Beliebtheit und konnte dort mehr als die Hälfte der aktuellen Verkäufe erzielen. Für die Zukunft hofft Square Enix jetzt natürlich, mit den geplanten Remakes von „Dragon Quest 2“ und des ersten Teils an diesen Erfolg anknüpfen zu können. Möglicherweise zieht der Hersteller auch in Erwägung, weitere Neuauflagen anderer, klassischer Marken zu entwickeln.

Square Enix zuletzt mit finanziellen Schwierigkeiten

In jedem Fall stellt das „Dragon Quest 3 HD-2D Remake“ einen kleinen Lichtblick in den Finanzergebnissen von Square Enix dar, nachdem es dem Hersteller in der jüngsten Vergangenheit aus finanzieller Sicht nicht besonders gut gegangen ist. So blieben zuletzt auch die Verkäufe von „Final Fantasy 7 Rebirth“ hinter den Erwartungen zurück. Aus diesem Grund gab Square Enix bekannt, in Zukunft auch auf plattformübergreifende Veröffentlichungen zu setzen.

Dank „Dragon Quest 3 HD-2D Remake“ konnte der Betriebsgewinn gegenüber dem letzten Geschäftsjahr aber von 2,7 Milliarden Yen auf 4,6 Milliarden Yen gesteigert werden. Weitere Titel in diesem Geschäftsjahr, die zu diesen Zahlen beitrugen, waren unter anderem „SaGa Emerald Beyond“, „Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven“, „Life is Strange: Double Exposure“, „Fantasian: Neo Dimension“ und „Visions of Mana“.

