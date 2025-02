Helldivers 2: Entwickler verteilen Geschenke zum ersten Jubiläum

„Helldivers 2“ feierte am gestrigen Samstag sein erstes Jubiläum - vor genau einem Jahr wurde der Koop-Shooter für die PS5 und den PC veröffentlicht. Zu diesem Anlass verteilte Entwickler Arrowhead Games jetzt kostenlose Geschenke an die Spieler.

Am 8. Februar 2024 wurde „Helldivers 2“ für die PS5 und den PC veröffentlicht. So hat der kooperative Third-Person-Shooter von Entwickler Arrowhead Games mittlerweile ein überaus erfolgreiches Jahr hinter sich. Der Titel entpuppte sich zu einem wahren Überraschungshit, legte den erfolgreichsten Launch aller PlayStation-Spiele hin und konnte zudem auch zahlreiche Awards einheimsen. Es wurde sogar ein „Helldivers 2“-Film angekündigt.

Und wenn es nach den Entwicklern geht, könnten auch die Server von „Helldivers 2“ noch die nächsten zehn Jahre laufen. Doch jetzt feierten die Arrowhead Games Studios den ersten Jahrestag des Spiels erst einmal mit kostenlosen Geschenken, die an die Spieler verteilt wurden.

Rüstung und Umhang für die Helldivers-2-Community

Angekündigt wurden die Gratis-Geschenke für alle „Helldivers 2“-Spieler von Arrowhead über den Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter). Im Beitrag dazu heißt es: „In Anerkennung der Dienste, Tapferkeit und gehorsamen Pflichterfüllung der Helldivers im vergangenen Jahr hat das Oberkommando die Vererbung eines Erinnerungsgeschenks an alle Superzerstörer genehmigt. Die Helldivers können ihr Geschenk mit großer Dankbarkeit in ihrer Waffenkammer entgegennehmen.“

Passend dazu wurde auch ein Bild von der Rüstung (siehe oben) veröffentlicht, die sich die Spieler ab sofort kostenlos im Spiel abholen können. Doch die Entwickler haben noch weitere Überraschungen für die Community. Doch dafür muss zunächst etwas getan werden. So rief Arrowhead Games alle Spieler dazu auf, auf den Social-Media-Kanälen des Studios einen Kommentar mit „F“ zu hinterlassen. Sobald eine bestimmte, nicht genannte, Quote erreicht wird, erhalten alle Spieler einen neuen Umhang mit dem Titel „Emblem of Freedom“.

PSN-Ausfall verwehrte Zugriff auf Geschenke

Leider feierte „Helldivers 2“ sein erstes Jubiläum an einem denkbar ungünstigen Tag. Am gestrigen Samstag war das PlayStation Network nämlich infolge eines Problems fast 24 Stunden lang nicht erreichbar. Dementsprechend konnte auch „Helldivers 2“ nicht gespielt werden und die Community konnte nicht auf ihr kostenloses Geschenk zugreifen. Da der PSN-Ausfall mittlerweile aber behoben wurde, kann die Rüstung nun wie versprochen abgeholt werden.

Erst vor wenigen Tagen erhielt „Helldivers 2“ ein neues Update mit dem Titel „Diener der Freiheit“. Die Aktualisierung brachte vier neue Waffen ins Spiel, darunter auch eine Mini-Atombombe im Rucksackformat. Außerdem gab es neue Rüstungen und Fähigkeiten.

Besitzer einer PS5 Pro können sich zudem seit kurzem über einige technische Verbesserungen freuen, obwohl ein Upgrade für die Power-Konsole nie offiziell angekündigt wurde.

Weitere Meldungen zu Helldivers 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren