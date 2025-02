Laufwerk der PS5 (Pro): PSN-Ausfall zeigt Probleme der Online-Abhängigkeit auf

Bereits gegen Mitternacht trafen am gestrigen Samstag Berichte von Nutzern ein, die auf eine möglicherweise größere Störung des PlayStation Networks hindeuteten.Eine Befürchtung, die sich in den Folgestunden bewahrheiten sollte.

Der berüchtigte Netzwerkfehler „Fehlercode WS-116449-5“ kehrte zurück und sorgte für einen mehr als 20 Stunden langen Ausfall des PSN. An und für sich keine allzu große Sache, da die technischen Probleme in der Zwischenzeit behoben wurden.

Gleichzeitig zeigte der gestrige PSN-Ausfall jedoch eines der wohl größten Probleme unserer Zeit auf: Die Abhängigkeit von Online-Diensten aller Art. So nutzte ein Spieler die Downtime des PlayStation Networks und versuchte gestern, sein Laufwerk mit der PS5 Pro zu verbinden beziehungsweise dieses zu registrieren.

Laufwerk setzt einmalige Registrierung voraus

Bekanntermaßen setzt das (optionale) Laufwerk der PS5 Slim beziehungsweise PS5 Pro eine einmalige Registrierung über das PlayStation Network voraus. Eine Maßnahme, die bereits kurz nach der Ankündigung mit einem Verweis auf mögliche Server-Ausfälle kritisiert wurde. Der besagte Spieler nutzte den gestrigen PSN-Ausfall, um noch einmal auf die Nachteile des Online-Zeitalters zu verweisen.

So war es gestern nicht möglich, das Laufwerk seiner PS5 Pro zu registrieren. Dies wiederum führte dazu, dass die komplette physische Sammlung des Spielers auf der PS5 Pro nicht nutzbar war.

„Ich habe das gerade getestet. Ihr könnt ein Disc-Laufwerk nicht mit einer PS5 koppeln, wenn das PSN ausgefallen ist“, führte der Spieler aus. „Da es sich bei meiner Sammlung um eine physische Sammlung handelt, ist meine PS5 Pro praktisch blockiert, bis das PSN wieder verfügbar ist.“

Das Laufwerk der PS5 Slim und PS5 Pro setzt eine einmalige Registrierung voraus. Ohne PSN-Zugriff sehen Spieler allerdings eine Fehlermeldung. (Bild: Graham auf X)

In diesem Zusammenhang möchten wir noch einmal betonen, dass es sich bei der Registrierung des Laufwerks über das PlayStation Network um einen einmaligen Vorgang handelt. Einmal registriert, kann das Laufwerk natürlich auch offline genutzt werden.

PSN-Ausfall befeuert Kritik an der Online-Abhängigkeit

Während ein Teil der Community argumentiert, dass der aktuelle PSN-Ausfall innerhalb eines Tages behoben wurde, verweisen andere Spieler darauf, dass sich technische Probleme eines Online-Dienstes durchaus länger hinziehen können. Als Beispiel sei in diesem Fall der Hacker-Angriff auf das PlayStation Network genannt.

Dieser sorgte im Jahr 2011 für eine mehr als drei Wochen lange Downtime des Online-Dienstes. Ein Zeitraum, in dem es beispielsweise nicht möglich gewesen wäre, das Laufwerk für die Nutzung an der PS5 Pro oder PS5 Slim zu registrieren und physische Medien auf den Konsolen zu nutzen.

Ein weiterer Umstand, der die Spieler in der gestrigen Diskussion bewegte, war die Frage, wie Sony auf lange Sicht mit Zubehör wie dem optionalen PS5-Laufwerk verfährt. Beispielsweise in einer Zukunft, in der die PSN-Server nicht mehr zur Verfügung stehen, was wiederum dazu führen würde, dass es nicht mehr möglich wäre, unregistrierte Laufwerke mit den PS5-Konsolen zu verbinden.

Neu sind Befürchtungen und Kritikpunkte dieser Art nicht. Vor allem der stetig steigende Anteil digital verkaufter Spiele sowie die Tatsache, dass in vielen Fällen ohne Updates oder Online-Anbindungen nichts mehr geht, bereiten Sammlern physischer Medien seit Jahren Sorge.

