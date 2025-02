Monster Hunter Wilds: Weitere Test-Phase nach PSN-Ausfall? Capcom meldet sich zu Wort

An diesem Wochenende findet die zweite Open-Beta von „Monster Hunter Wilds“ statt, doch die Test-Phase wurde von einem Ausfall des PSN getrübt, nachdem Sonys Online-Dienste am Samstag für rund 24 Stunden gestreikt hatten. Dazu meldete sich nun auch Entwickler Capcom zu Wort.

Bevor „Monster Hunter Wilds“ Ende Februar erscheinen wird, findet noch die zweite Open-Beta statt, die an zwei Wochenenden gespielt werden kann. Das erste Zeitfenster umfasst dabei das aktuelle Wochenende. Allerdings war das PlayStation Network nach einem Ausfall am Samstag für fast 24 Stunden nicht erreichbar.

Dementsprechend konnten Besitzer einer PS5 am gestrigen Tag nicht an der Test-Phase von „Monster Hunter Wilds“ teilnehmen. Aus diesem Grund hat sich nun auch Entwickler Capcom zu Wort gemeldet. Um den Ausfall zu kompensieren, könnte es eine zusätzliche Möglichkeit geben, um an der Beta teilzunehmen.

Capcom zieht zusätzlichen Test-Zeitraum in Erwägung

Auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) gaben die Verantwortlichen über den offiziellen „Monster Hunter Wilds“-Account bekannt, dass man aufgrund der deutlich verkürzten Testzeit die Möglichkeit überprüfen würde, ob man nach dem nächsten Wochenende noch einmal eine zusätzliche Sitzung von noch einmal 24 Stunden ermöglichen könnte. Zum aktuellen Zeitpunkt würden allerdings noch keine Einzelheiten feststehen.

Außerdem entschuldigten sich die Entwickler „für die Unannehmlichkeiten, die durch einen PSN-Ausfall entstanden sind“ und die Spiele daran gehindert haben, an der Open-Beta von „Monster Hunter Wilds“ teilzunehmen. Aktuell kann noch bis Montag, den 10. Februar, um 03:59 Uhr, gespielt werden. Der zweite Zweitraum beläuft sich auf Freitag, den 14. Februar bis Montag, den 17. Februar.

Inhalte und Belohnungen der zweiten Open-Beta

In der zweiten Open-Beta von „Monster Hunter Wilds“ können Spieler nicht nur gegen das bereits bekannte Monster Gypceros antreten. Neu mit dabei ist auch das Flaggschiffmonster Arkveld, auf das Jagd gemacht werden kann. Zudem enthält die zweite Beta erneut die Story-Demo, sodass auch der Anfang des Spiels erlebt werden kann. Der Trainingsbereich steht ebenfalls zur Verfügung, um sich mit den Waffenaktionen vertraut zu machen.

Nach der Open-Beta lassen sich zudem der eigens erstellte Charakter und Palico in die Vollversion übernehmen. Als Dankeschön und Bonus für die Teilnahme erhalten die Spieler zusätzlich auch einen Anhänger und ein Objektpaket, bestehend aus nützlichen Items wie Schockfallen oder Fassbomben.

Ab dem 28. Februar 2025 wird „Monster Hunter Wilds“ schließlich für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich sein. Weitere wichtige Informationen zum Spiel haben wir für euch in unserem Artikel, 7 Fakten, die ihr über „Monster Hunter Wilds“ unbedingt wissen solltet, zusammengefasst.

