PS5 & PS4: Civ 7, Tomb Raider 4-6 Remastered und mehr – Neuerscheinungen der Woche

Die letzte Woche brachte den Besitzern einer PS4 oder PS5 kaum mehr neue Spiele, als es Tage gab. Dafür erschien mit „Kingdom Come: Deliverance 2“ ein hochkarätiges Open-World-Rollenspiel – und „Civilization 7“ startete seinen Frühzugang (Advanced Access).

In der Woche vom 10. bis 16. Februar sieht es quantitativ wieder besser aus, während zum Teil auch die Namen der anstehenden Veröffentlichungen aufhorchen lassen. So wird „Civilization 7“ ab dem 11. Februar für alle spielbar sein; außerdem erscheinen mit „Tomb Raider 4-6 Remastered“ und „The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II“ zwei weitere vielversprechende Releases.

Für Horrorfans könnte übrigens „Undying“ einen Blick wert sein. Hier bereitet eine Mutter ihren Sohn auf das Überleben in einer Zombie-Apokalypse vor, bevor sie sich selbst in einen Zombie verwandelt. Das Survival-Horror-Spiel erschien 2021 im Early Access für den PC und kommt nun als Vollversion auf die PS5.

Neuerscheinungen der Woche vom 10. bis 16. Februar 2025

Neben den namhaften Neuerscheinungen gibt es in der kommenden Woche auch andere Veröffentlichungen, die euch interessieren könnten. Welche das sind, könnt ihr der folgenden Übersicht entnehmen.

11. Februar 2025

Quilts and Cats of Calico – PS5

– PS5 Sid Meier’s Civilization 7 – PS5, PS4

– PS5, PS4 Undying – PS5

12. Februar 2025

Urban Myth Dissolution Center – PS5

13. Februar 2025

Metal Suits: Gegenangriff – PS5, PS4

– PS5, PS4 Recall: Empty Wishes – PS5

– PS5 Shujinkou – PS5

– PS5 Snezhinka: Sentinel Girls 2 – PS5

– PS5 Tiny Terry’s Turbo Trip – PS5

14. Februar 2025

Afterlove EP – PS5, PS4

– PS5, PS4 The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II – PS5, PS4

– PS5, PS4 Tomb Raider 4-6 Remastered – PS5, PS4

Unten folgen nähere Beschreibungen zu ausgesuchten Neuerscheinungen der Woche:

Tomb Raider 4-6 Remastered

Viel muss man über die ikonische „Tomb Raider“-Serie nicht sagen, denn wer hat noch nicht mindestens einmal von der „Super-Archäologin“ Lara Croft gehört? Die Teile 4 bis 6 – „The Last Revelation“, „Chronicles“ und „The Angel of Darkness“ – drehen sich um Laras mysteriöses Verschwinden.

Der vierte Teil erzählt, wie es dazu kommt; Teil 5 zeigt Rückblicke auf ihre vergangenen Abenteuer, und im sechsten Teil taucht Lara plötzlich in Paris wieder auf – als Verdächtige (und Gejagte) im Mordfall ihres Mentors Werner von Croy.

Schon die Remaster-Versionen der ersten drei „Tomb Raider“-Spiele zeigten, dass Aspyr es verstand, der frühen Lara Croft eine angemessene Bühne zu bereiten. Besonders die grafische Überarbeitung der ersten Trilogie war eindrucksvoll, während die aktualisierte Steuerung und neue Komfort-Features die Spielbarkeit verbesserten. Entsprechend darf man von der neuen Remastered-Trilogie eine recht hohe Qualität erwarten.

Civilization 7

Das neueste „Civilization“-Spiel ist in drei Epochen unterteilt: Antike, Entdeckungen und Moderne. Das Besondere an dieser Ausgabe ist, dass alle Zivilisationen diese Zeitalter gleichzeitig durchlaufen, wodurch eine fortlaufende Anpassung erforderlich ist.

Außerdem lassen sich erstmals in der Reihe Führer und Zivilisationen frei kombinieren, was einzigartige Konstellationen ermöglicht – etwa Julius Caesar als Anführer der Mongolen.

Statt klassischem Einheitenmanagement steuern Spieler nun Kommandeure mit individuellen Fertigkeitsbäumen, die taktisch genutzt werden können. Zudem erlaubt ein überarbeitetes Diplomatiesystem, gezielt Einfluss auf andere Zivilisationen und unabhängige Mächte zu nehmen.

Aktuelles zu den Neuerscheinungen der Woche:

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II

Nihon Falcom ist bekannt für erzählerisch und atmosphärisch erstklassige J-RPGs – mit „The Legend of Heroes: Trails through Daybreak“ bestätigte der Entwickler seinen Ruf. Der Nachfolger setzt die Geschichte des Spriggans Van Arkride fort und vertieft die Erzählung im Calvard-Handlungsbogen der Serie.

Es beginnt damit, dass die Republik Calvard von einer Mordserie erschüttert wird, bei der die Opfer von einer geheimnisvollen, purpurroten Bestie getötet wurden. Van Arkride wird in die Ermittlungen verwickelt und entdeckt dabei tiefere Verschwörungen, die das Schicksal der ganzen Nation beeinflussen könnten.

Zum Zeitpunkt des Schreibens liegt der Metascore der PS5-Version bei 78 Punkten und damit 6 Punkte unter der Punktzahl des Prequels. Gelobt wurden von Kritikern die tiefgehende Charakterentwicklung sowie die Verbesserungen im Kampfsystem. Dagegen kritisierten sie bisweilen das Erzähltempo und die Verwendung von Zeitreise-Elementen in der Handlung.

