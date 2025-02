PSN-Ausfall: Einzelhändler spottet über Spieler und ihre digitalen Käufe – „Ich wette, ihr wollt jetzt alle physische Spiele“

An diesem Wochenende hatte das PSN fast 24 Stunden lang mit Problemen zu kämpfen. Das rief auch den US-Einzelhändler GameStop auf den Plan, der den Ausfall von Sonys Online-Diensten zum Anlass nahm, über die PlayStation-Spieler und ihre digitalen Käufe zu spotten.

In der Nacht von Freitag auf Samstag fiel das PlayStation Network aus und Besitzer einer PS5 und PS4 konnten nicht auf die Online-Dienste zugreifen. Immer wieder kam es zu Problemen und dem Fehlercode WS-116449-5. Der Ausfall zog sich über den kompletten Samstag und erst in der Nacht zu Sonntag konnte Sony die Probleme beheben. Damit handelt es sich um den zweitlängsten Ausfall aller Zeiten. 2011 sorgte ein Hacker-Angriff für eine dreiwöchige Downtime.

Mittlerweile sollten die Online-Dienste wieder ohne Probleme funktionieren und Sony entschuldigte sich bei den Spielern für die Unannehmlichkeiten. Als Entschädigung erhalten alle PS-Plus-Mitglieder fünf zusätzliche Tage für ihr Abonnement. Doch als wenn der Ärger über den PSN-Ausfall nicht schon genug wäre, nutzte der finanziell angeschlagene US-Einzelhändler GameStop die Situation, um sich einen Scherz auf Kosten der PlayStation-Spieler zu erlauben.

GameStop scherzt über PSN-Ausfall

So meldete sich der offizielle X-Account (ehemals Twitter) von GameStop zum PSN-Ausfall zu Wort und spottete hämisch. „Ich wette, ihr wollt jetzt alle physische Spiele“, lautete die Reaktion auf die Downtime von Sonys Online-Diensten, die fast 24 Stunden lang andauerte. Der Post auf dem Kurznachrichtendienst ging mit über 55.000 Likes binnen kürzester Zeit viral.

Der Hintergrund: Immer mehr Spieler entscheiden sich mittlerweile dafür ihr Titel digital zu kaufen. Dadurch hat der Einzelhändler mit seinem Geschäftsmodell, dass sich auf den Verkauf physischer Spiele konzentriert hat, mit erheblichen Verlusten zu kämpfen. Aus diesem Grund hat sich die Kette sogar dafür entschieden, unter anderem sämtliche Filialen in Deutschland zu schließen. Aber auch in den USA setzt GameStop auf einen Sparkurs und hat bereits vereinzelt Geschäfte geschlossen.

PSN-Ausfall beweist Online-Abhängigkeit

Allerdings hat GameStop bei seinem Troll-Versuch wohl außer Acht gelassen, dass digital erworbene und bereits heruntergeladene Spiele auf der PS5 und PS4 auch ohne PSN-Verbindung gespielt werden können. Ausnahmen bilden natürlich Titel, die eine permanente Internetverbindung voraussetzen. Außerdem ist es wichtig darauf zu achten, das entsprechende Hauptkonto zu nutzen, da die Lizenzen für die Käufe während eines PSN-Ausfalls nicht überprüft werden können.

Nichtsdestotrotz zeigte der gestrige PSN-Ausfall einmal mehr die Abhängigkeit von Online-Diensten. So war es während der Downtime beispielsweise auch nicht möglich, das optionale Laufwerk mit einer PS5 Slim oder PS5 Pro zu koppeln, um im Anschluss auf die eigenen Discs zurückzugreifen. So muss das Laufwerk vor dem erstmaligen Gebrauch registriert werden – im Anschluss kann es aber auch offline verwendet werden.

Ohnehin fragen sich die Spieler, wie Sony in Zukunft hinsichtlich eines Laufwerks mit Blick auf die PS6 verfahren wird. So verzichtete der PlayStation-Hersteller zuletzt auch bei der 799 Euro teuren PS5 Pro auf ein Laufwerk. Doch die Zahlen und Statistiken geben Sony recht: Der Anteil an digitalen Spielen steigt immer weiter und belief sich bereits im letzten Jahr auf über 60 Prozent. Ex-PlayStation-Manager Shawn Layden ist sich aber sicher, dass die PS6 noch mit einem Laufwerk daherkommen wird.

Weitere Meldungen zu Gamestop, Playstation Network.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren