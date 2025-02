Von Forza Horizon 5 bis Fable: Alle Xbox-Spiele, die für die PS5 erscheinen (könnten)

In den letzten Woche nahm Microsofts Multiplattform-Strategie spätestens mit der PS5-Ankündigung von "Forza Horizon 5" endgültig konkrete Formen an. Damit ihr im Getümmel der aktuellen Gerüchte um weitere Portierungen den Überblick behaltet, verraten wir euch, welche Xbox-Titel als nächstes für die PS5 erscheinen oder bald angekündigt werden könnten.

In den letzten Wochen machten die Verantwortlichen von Microsoft noch einmal deutlich, dass sie es mit ihrer Multiplattform-Strategie definitiv ernst meinen. Beispielsweise sprach Phil Spencer, der Leiter der Gaming-Sparte, Ende Januar davon, dass Xbox-Spiele zukünftig „zweifellos an mehr Orten auftauchen werden“.

Microsoft-CEO Satya Nadella wiederum rief auf einer Aktionärsversammlung das folgende Ziel aus: Nutzer auf mehr Plattformen für Xbox-Spiele zu begeistern.

All das gipfelte im Januar in der Ankündigung von „Forza Horizon 5“, dem wohl erfolgreichsten Xbox-Titel dieser Konsolengeneration, für die PS5. Doch welche Spiele folgen als nächstes beziehungsweise kommen für eine entsprechende Ankündigung infrage?

Diese Xbox-Spiele erscheinen als nächstes für die PS5

Bei „Forza Horizon 5“ handelt es sich nicht um den einzigen Xbox-Blockbuster, der in den letzten Monaten für die PS5 bestätigt wurde. Bereits im letzten Jahr kündigte Microsoft beispielsweise an, dass „Indiana Jones und der große Kreis“ den Weg auf die PS5 findet.

Während die Versionen für die Xbox Series X/S und den PC im Dezember 2024 erschienen, ist die PS5 im Laufe des Jahres an der Reihe. Anders läuft es beim düsteren Shooter „Doom: The Dark Ages“, den Microsoft ebenfalls schon im letzten Jahr für die PS5 ankündigte. Hier erscheinen alle Versionen simultan am 15. Mai 2025 – unter anderem als Collector’s Edition:

Noch keinen konkreten Termin spendierte Microsoft „Forza Horizon 5“. Stattdessen spricht das Unternehmen hier lediglich von einem PS5-Release im Laufe des Frühjahres 2025.

Die letzten beiden Ankündigungen, die Microsoft für die PS5 vornahm, richten sich an die Strategie-Fans unter euch. So erscheinen sowohl „Age of Mythology: Retold“ als auch die „Age of Empires 2: Definitive Edition“ für die PS5.

Die angekündigten Spiele in der Übersicht:

Indiana Jones und der große Kreis (Frühjahr 2025)

(Frühjahr 2025) Doom: The Dark Ages (15. Mai 2025)

(15. Mai 2025) Forza Horizon 5 (Frühjahr 2025)

(Frühjahr 2025) Age of Mythology: Retold (4. März 2025)

(4. März 2025) Age of Empires 2: Definitive Edition (Frühjahr 2025)

Welche Ankündigungen könnten als nächstes folgen?

Da Microsofts Gaming-Boss Phil Spencer im November davon sprach, dass es bezüglich weiterer Portierungen auf die PS5 keine roten Linien mehr gebe, kommen natürlich auch die großen Xbox-Titel für einen PS5-Release infrage.

Den Angaben diverser Insider zufolge könnten kommende Veröffentlichungen wie das neue „Fable“, der Reboot von „Perfect Dark“ oder die noch nicht offiziell angekündigte „Gears of War“-Collection sogar Day-One für die PS5 erscheinen.

Zu den bereits erhältlichen Xbox-Spielen, die die Gerüchteküche in den letzten Wochen mit einem möglichen PS5-Release in Verbindung brachte, gehören Bethesdas Science-Fiction-Rollenspiel „Starfield“ oder die „Halo: The Master Chief Collection“. Die „Halo“-Sammlung umfasst die ersten vier Teile der legendären Shooter-Reihe sowie „Halo 3: ODST“ in Form eines separaten DLCs.

Unbestätigten Berichten zufolge könnte die PS5-Ankündigung von „Starfield“ schon in Kürze erfolgen. Nachfolgend eine Übersicht über die möglichen Ankündigungen, die Microsoft in den nächsten Wochen und Monaten für die PS5 vornehmen könnte.

Diese Titel könnten ebenfalls für die PS5 erscheinen (Gerücht):

Starfield

Killer Instinct

Perfect Dark

Gears of War-Collection

Gears of War: E-Day

Halo: The Master Chief Collection

Microsoft Flight Simulator 2024

Senua’s Sage: Hellblade 2

Fable

Ihren Anfang nahm Microsofts Multiplattform-Offensive im vergangenen Frühjahr, als das Unternehmen vier ehemals Xbox-exklusive Titel für die PS5 ankündigte und kurze Zeit später veröffentlichte.

Zu den Highlights gehörten hier Rares Online-Piraten-Spektakel „Sea of Thieves“ und der Überraschungshit „Hi-Fi Rush“. Bei den anderen beiden Titeln handelte es sich um den Survival-Multiplayer-Titel „Grounded“ und „Pentiment“.

Pentiment (22. Februar 2024)

(22. Februar 2024) Hi-Fi Rush ( 19. März 2024)

( 19. März 2024) Grounded (16. April 2024)

(16. April 2024) Sea of Thieves (30. April 2024)

Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Games tatsächlich für PS5 und Co. bestätigt werden. Microsofts Aussagen machten allerdings wiederholt deutlich, dass Exklusivspiele für die eigene Hardware aus dem Fokus verschwinden.

