Battlefield Labs: Anmeldungen zum Testprogramm gestartet – Andrang führte zu Serverproblemen

In der letzten Woche starteten EA und DICE die Anmeldungen zu "Battlefield Labs", der neuen Testumgebung von "Battlefield". Schon kurz nach dem Start sorgte der Andrang der Community zu Serverproblemen. Doch wie viele Spieler registrierten sich in den ersten Tagen?

In der letzten Woche sprachen die Verantwortlichen von Electronic Arts ausführlich über die Zukunft der „Battlefield“-Reihe. Zum einen gab der Publisher die Gründung der Battlefield Studios bekannt.

Unter dem Dach des neuen Studios arbeiten die Teams DICE, Criterion Games, EA Motive und DICE Los Angeles am neuen „Battlefield“. Des Weiteren kündigte Electronic Arts unter dem Namen „Battlefield Labs“ eine Testumgebung an. Diese soll DICE und die anderem Teams in die Lage versetzen, das neue „Battlefield“ unter Live-Bedingungen zu testen und Feedback seitens der Spieler zu sammeln.

Wie die letzten Tage verdeutlichten, hat die „Battlefield“-Reihe trotz des enttäuschenden Starts von „Battlefield 2042“ offenbar nichts an Popularität eingebüßt.

Mehr als eine Million Anmeldungen in kurzer Zeit

Denn schon kurz nach dem Start der Anmeldungen zeichnete sich ab, dass interessierte Spieler die offizielle Website förmlich überrannten. Die logische Folge: Serverprobleme, die dafür sorgten, dass es vorübergehend nicht möglich war, die Website aufzurufen und sich für „Battlefield Labs“ zu registrieren.

Wie ein Bild der Kollegen von Mp1st zeigt, befand sich der zuständige Redakteur in einer Warteschlange von fast 1,4 Millionen Nutzern.

Dies wiederum lässt darauf schließen, dass sich innerhalb kürzester Zeit mehr als eine Million Spieler für die Testumgebung des neuen „Battlefields“ registrierten. In einer kurzen Mitteilung räumte DICE die Serverprobleme der letzten Tage ein und kündigte an, technisch nachzubessern.

„Wir sind uns bewusst, dass bei einigen von euch Probleme mit der Warteschlange auf der Anmeldeseite aufgetreten sind. Bitte beachtet, dass wir aktiv an einer Lösung des Problems arbeiten“, so das Studio.

Wer darf an den ersten Tests teilnehmen?

In einem offiziellen FAQ zu „Battlefield Labs“ wies EA darauf hin, dass eine Anmeldung für das Testprogramm nicht automatisch bedeutet, dass die Spieler an den ersten Community-Tests teilnehmen können. Stattdessen werden sich die ersten Tests an mehrere tausend Spieler aus Nordamerika und Europa richten, die für die Community-Tests eine Einladung erhalten.

Sollte euch das Team auserwählen, erhaltet ihr eine E-Mail von „[email protected]“. Die E-Mail enthält Einzelheiten, wie ihr spielen und den Entwicklern euer Feedback mitteilen könnt.

Des Weiteren wies EA im FAQ darauf hin, dass DICE im Rahmen der Tests neue Features und Inhalte testet. Stellt euch also auf eine Spielerfahrung mit „Ecken und Kanten“ ein. Eine Zusammenfassung des FAQs mit allen wichtigen Details zu „Battlefield Labs“ findet ihr hier.

Wann das neue „Battlefield“ erscheint, ist aktuell noch unklar. Bisher sprach EA nur davon, dass wir im Geschäftsjahr 2025/2026 mit dem Release des Shooters rechnen dürfen. Oder anders ausgedrückt: Der Release erfolgt irgendwann zwischen dem 1. April 2025 und dem 31. März 2026.

Zudem betonte EA, großen Konkurrenten wie beispielsweise einem „GTA 6“ aus dem Weg gehen zu wollen. Notfalls mit einer strategischen Verschiebung.

