Beliebteste Vorbestellungen: Diese Spiele dominieren auf PS4 und PS5 die Charts

Noch vor dem offiziellen Release sichern sich viele Spieler ihre Wunsch-Titel – nicht selten in erweiterten oder limitierten Editionen. Die Vorbesteller-Charts bieten hinsichtlich der Erwartungen einen Einblick in die aktuellen Trends.

Ein Blick auf die Liste zeigt eine Häufung einzelner Spiele: Vor allem etablierte Franchises dominieren das Geschehen. „Monster Hunter Wilds“, „Assassin’s Creed Shadows“ und „WWE 2K25“ gehören zu den meistgeorderten Titeln – oft in hochpreisigen Editionen.

Spieler bereiten sich auf die Monsterjagd vor

Besonders ins Auge fällt die starke Präsenz von „Monster Hunter Wilds“. Neben der Standardversion für 79,99 Euro sind auch die „Deluxe-Edition“ (99,99 Euro) und die „Premium-Deluxe-Edition“ (119,99 Euro) hoch platziert. Allzu lange müssen Vorbesteller letztlich nicht mehr warten. Der Launch der Monster-Hatz erfolgt am 28. Februar 2025.

Zuvor können sich Spieler auf eine zusätzliche Testphase einstellen:

Auch „Assassin’s Creed Shadows“ reiht sich in dieses Muster ein. Die Standardversion für 79,99 Euro ist augenscheinlich beliebt, doch die Digital-Deluxe-Edition für 99,99 Euro rangiert ebenfalls weit oben – trotz der zum Teil künstlich aufgeblähten Kontroversen.

Ein weiteres Beispiel für ein hohes Pre-Launch-Interesse ist „WWE 2K25“ (angespielt), das mit mehreren Editionen vertreten ist. Während die Standardversion zum Preis von 74,99 Euro solide Vorverkaufszahlen verspricht, zeigt sich das größte Interesse an der „Bloodline Edition“ (129,99 Euro) und der „Deadman Edition“ (99,99 Euro). Bis zu sieben Tage Frühzugriff erhalten Käufer der zuletzt genannten Editionen.

Ebenfalls finden sich Strategie- und Nostalgie-Titel unter den gefragtesten Vorbestellungen. „Sid Meier’s Civilization 7“ für 69,99 Euro ist letztmalig dabei, da der reguläre Launch in dieser Woche erfolgt. Frühzugang gab es schon in der vergangenen Woche.

Die Remastered-Edition von „Tomb Raider 4-6“ (29,99 Euro) spricht eine breitere Zielgruppe an – von langjährigen Fans bis hin zu neuen Spielern, was sich auch in den Zahlen der Vorbestellungen widerspiegelt.

Frisch angekündigt: „Age of Mythology: Retold“ ist einer der nächsten Titel von Microsoft, die auf der PS5 landen. Die Premium Edition“ für 49,99 Euro mischt direkt in den Charts mit.

Auch Sport- und Actiontitel prägen das Bild der aktuellen Vorbesteller-Charts. „MLB The Show 25“ und „PGA Tour 2K25“ erscheinen jeweils in mehreren Varianten. Und da wäre noch „DOOM: The Dark Ages“, das in der Premium Edition für 109,99 Euro reichlich vorbestellt wird.

Die „meistverkauften Vorbestellungen“ im PlayStation-Store:

Monster Hunter Wilds (79,99 Euro) Monster Hunter Wilds – Premium-Deluxe-Edition (119,99 Euro) Assassin’s Creed Shadows Digital Deluxe Edition (99,99 Euro) Assassin’s Creed Shadows (79,99 Euro) WWE 2K25 The Bloodline Edition (129,99 Euro) Monster Hunter Wilds – Deluxe-Edition (99,99 Euro) Sid Meier’s Civilization 7 (69,99 Euro) Tomb Raider 4-6 Remastered (29,99 Euro) WWE 2K25 Deadman Edition (99,99 Euro) Age of Mythology: Retold Premium Edition (49,99 Euro) Die Sims 4 Vom Hobby zum Business Erweiterungspack (39,99 Euro) Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Deluxe Edition (74,99 Euro) WWE 2K25 Standard Edition (74,99 Euro) The First Berserker: Khazan Deluxe Edition (69,99 Euro) Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (59,99 Euro) MLB The Show 25 Digital Deluxe Edition (99,99 Euro) RoadCraft – Rebuild Edition (49,99 Euro) DOOM: The Dark Ages Premium Edition (109,99 Euro) PGA Tour 2K25 Legend Edition (119,99 Euro) PGA Tour 2K25 (74,99 Euro)

Wie gewohnt gilt: Die Vorverkäufe geben zwar einen guten Hinweis darauf, wie erfolgreich ein Spiel später sein wird. Doch erst die tatsächlichen Verkaufs- und Download-Charts nach dem Launch zeichnen ein recht verlässliches Bild.

