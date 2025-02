Dragon Age und Sonic: Es gibt eine „stark optimierte“ Gemeinsamkeit

Die „Dragon Age“-Reihe von BioWare und Segas bekannter blauer Igel „Sonic“ haben auf den ersten Blick rein gar nichts gemeinsam. Das würde man zumindest vermuten. Allerdings liegt doch eine Übereinstimmung vor, wie der ehemalige BioWare-Veteran Mark Darrah jetzt verraten hat. Darrah arbeitete für das kanadische Studio als Game Director unter anderem an „Dragon Age: Origins“ und „Dragon Age 2“.

Außerdem leitete Darrah auch das BioWare-Team, dass im Auftrag von Sega das Rollenspiel „Sonic Chronicles: Die Dunkle Bruderschaft“ entwickelte. Der Titel wurde 2008 für den Nintendo DS veröffentlicht. Und genau hier ist die von Darrah angesprochene Gemeinsamkeit zu finden.

Dragon Age nutzt Sonic-Dialogsystem

BioWare feiert in diesem Jahr sein 30. Jubiläum. Das nahm Darrah zum Anlass, in einem YouTube-Video auf die letzten 30 Jahre zurückzublicken und sich noch einmal an die Highlights der drei Dekaden zu erinnern. Dabei kam er auch auf „Sonic Chronicles: Die Dunkle Bruderschaft“ zu sprechen und bezeichnete das Nintendo-DS-RPG als sein „Lieblingsprojekt“. Der Grund: Laut Darrah hatte es etwas „Magisches“ ein so kleines Team, dass nie aus mehr als 20 Leuten bestand, zu leiten.

Dann verriet er die Gemeinsamkeit, die einen wirklich interessanten Fakt darstellt. Das „Sonic“-Rollenspiel „verwendet tatsächlich das Dialogsystem von Dragon Age: Origins“. Darrah erklärte: „Es wurde stark optimiert, um auf den Nintendo DS zu passen, aber es basiert immer noch auf demselben Code-Stack. Ich schätze, wenn man es wirklich versuchen wollte, könnte man argumentieren, dass, Dragon Age: Origins tatsächlich das Dialogsystem von Sonic Chronicles verwendet, weil Sonic Chronicles 2008 und Dragon Age: Origins erst 2009 herauskam.“

EA-Übernahme verhinderte Sonic-Chronicles-Nachfolger

Nachdem „Sonic Chronicles: Die Dunkle Bruderschaft“ für den Nintendo DS veröffentlicht wurde, plante BioWare ursprünglich auch einen Nachfolger zu entwickeln. Aus diesem Grund bot die Story des RPGs ein offenes Ende, während die Geschichte des zweiten Teils schon nahezu fertiggestellt wurde. Doch als BioWare im Jahr 2008 von Electronic Arts übernommen wurde, wurden die Pläne für die Fortsetzung verworfen und nie wieder aufgenommen.

Ohnehin hätte BioWare aktuell wohl nicht die nötigen Ressourcen, um an einem solchen Projekt zu arbeiten. Nachdem „Dragon Age: The Veilguard“ die Erwartungen nicht erfüllen konnte, kam es zu mehreren Entlassungen und internen Umstrukturierungen bei BioWare. Berichten zufolge beschäftigt das Studio derzeit keine 100 Mitarbeiter mehr.

Durch die Neuausrichtung soll zukünftig eine bessere Qualität der Spiele gewährleistet werden. So arbeitet aktuell nur noch ein kleines Team am nächsten „Mass Effect“.

Weitere Meldungen zu Bioware, Dragon Age, Sonic the Hedgehog.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren