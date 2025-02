Game of Thrones: Hinweis auf ein neues Spiel – Dieses Studio soll daran arbeiten

In einem aktuellen Bericht beschäftigen sich die Redakteure von Bloomberg mit der Entwicklung des Publishers WB Games. Wie das Magazin erfahren haben möchte, könnte uns unter anderem ein neues Videospiel zu "Game of Thrones" erwarten.

In einem Strategie-Update sprach David Zaslav, der CEO von Warner Bros. Discovery, im November des vergangenen Jahres über die zukünftige Ausrichtung von WB Games.

Laut Zaslav wird es der Gaming-Sparte in den nächsten Jahren darum gehen, sich auf wenige große Marken zu konzentrieren. In diesem Zusammenhang hob Zaslav auch „Game of Thrones“ hervor. Während sich WB Games zu einem möglichen Videospiel auf Basis von „Game of Thrones“ bislang nicht äußern wollte, möchten die Redakteure von Bloomberg bereits mehr wissen.

Wie aus einem aktuellen Bericht von Bloomberg hervorgeht, soll in der Tat an einem neuen Videospiel zu „Game of Thrones“ gearbeitet werden.

Kehrt Game of Thrones in Welt der Spiele zurück?

Unklar ist allerdings noch, ob das Projekt wirklich in die Produktionsphase übergeht. Den Quellen von Bloomberg zufolge arbeiten die „Gotham Knights“-Macher von WB Games Montreal derzeit nämlich erst an einem entsprechenden Pitch.

Anschließend liegt es an den Verantwortlichen von WB Games beziehungsweise Warner Bros. Discovery, ob sie dem besagten „Game of Thrones“-Projekt grünes Licht erteilen. In welche Richtung sich der Titel spielerisch bewegen soll, geht aus dem Bericht von Bloomberg nicht hervor.

Weiter heißt es, dass die Entwickler von WB Games Montreal in den letzten Jahren mehrere Konzepte für neue Projekte einreichten, die stets abgelehnt wurden. Darunter Videospiele um die Comic-Figuren John Constantine oder The Flash. Die Tatsache, dass keines dieser Projekt grünes Licht erhielt, soll intern für Unmut gesorgt haben.

Den zitierten Quellen zufolge sollen bereits mehrere Angestellte von WB Games Montreal ihren Unmut beziehungsweise Frust über die Entscheidungen der Führungsetagen von WB Games beziehungsweise Warner Bros. Discovery geäußert haben.

Gotham Knights als Live-Service-Titel?

Im weiteren Verlauf ihres Berichts griffen die Redakteure von Bloomberg das Ende 2022 veröffentlichte Action-Rollenspiel „Gotham Knights“ auf. Laut den Quellen von Bloomberg wollte WB Games Montreal hier ursprünglich auf ein Live-Service-Modell setzen und den Titel über längere Zeit unterstützen.

Pläne, die WB Games Montreal ungefähr in der Mitte der Entwicklung verwerfen musste.

Wie Bloomberg ausführte, strich WB Games den Live-Service-Ansatz, da es dem kanadischen Studio schlichtweg nicht gelang, in diesem Bereich ausreichende Fortschritte zu machen. Auch zu den Arbeiten an einer geplanten überarbeiteten Version von „Gotham Knights“ kam es nicht mehr.

Stattdessen wurde ein großer Teil der Entwickler anderen WB-Studios zugeteilt, um diese bei ihren Projekten zu unterstützen.

