Hell Is Us: Termin durchgesickert – Enthüllung auf der State of Play?

Hell Is Us:

„Hell Is Us“ konnte zuletzt im vergangenen September in einem PlayStation-Showcase für Aufmerksamkeit sorgen, nun ist bereits der Release-Termin durchgesickert. Folgt eine weitere Präsentation samt offizieller Bestätigung in Kürze auf der nächsten State of Play?

Ursprünglich wurde „Hell Is Us“ bereits im April 2022 angekündigt. Größere Aufmerksamkeit erregte das ungewöhnliche Action-Adventure von Entwickler Rogue Factor („Necromunda: Underhive Wars“, „Mordheim: City of the Damned“) aber im Rahmen von Sonys State of Play im September des vergangenen Jahres.

Nun könnte „Hell Is Us“ möglicherweise auch ein Kandidat für die nächste Ausgabe der State of Play sein, die Gerüchten zufolge noch im Februar stattfinden soll. Zuletzt wurde die Woche bis zum 14. Februar als möglicher Zeitraum gehandelt. Grund zur Annahme bietet der Release-Termin von „Hell Is Us“, der schon jetzt durchgesickert ist.

Release-Termin von Hell is Us steht fest

Der bekannte X-Account (ehemals Twitter) „PlayStation Game Size“, dessen Betreiber das Backend des PlayStation Stores nach neuen Uploads und Updates durchforsten, ist auf das Datum für die Veröffentlichung von „Hell Is Us“ gestoßen. Demnach wird das Action-Abenteuer ab dem 4. September 2025 erhältlich sein. Eine 80 Dollar teure Deluxe Edition wird außerdem einen verfrühten Zugang zum Spiel bieten, sodass bereits ab dem 1. September losgelegt werden darf.

Das geht auch aus der Vorbestellungsseite des Xbox Store hervor. Dort heißt es: „Bestellen Sie die Deluxe Edition von Hell is Us vor, um das Spiel 72 Stunden früher kostenlos freizuschalten und ein kostenloses, exklusives Kosmetikpaket für Remi und seine Drohne KAPI zu erhalten.“ Gut möglich also, dass eine offizielle Bestätigung des Release-Termins von „Hell Is Us“ auf der nächsten State of Play erfolgen wird, die in Kürze stattfinden soll.

Einzigartige Erkundung ohne Hilfsmittel

„Hell Is Us“ versetzt Spieler in die Rolle des Protagonisten Lucas, der in einer postapokalyptischen Welt unterwegs ist, die von einer Katastrophe gezeichnet wurde. Um sein Überleben zu sichern gilt es intensive Nahkämpfe gegen monströse Kreaturen zu bestreiten. Größte Besonderheit stellt jedoch die Erkundung der halb-offenen Spielwelt dar. So wollen die Entwickler die Spieler auf die Probe stellen und verzichten bewusst auf eine Karte, einen Kompass oder Questmarker.

Dadurch das in „Hell Is Us“ keinerlei Orientierung geboten wird, möchten sich die Macher nicht nur von anderen Spielen abheben, sondern den Spielern auch die volle Verantwortung übergeben. Dadurch biete sich ein „tiefgreifendes Spielerlebnis“, auch wenn es eine „gewagte Entscheidung“ sei.

Jonathan Jacques-Belletete, einer der leitenden Entwickler, erklärte: „Wir sind der festen Überzeugung, dass dieser Ansatz das Eintauchen in das Spiel fördert und euch in ein Abenteuer eintauchen lässt, bei dem jede Entdeckung das Ergebnis eurer eigenen kognitiven Anstrengung ist. Wir wollen die Freude am Erforschen und Entdecken zurückbringen, wie es früher üblich war.“

