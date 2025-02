Hogwarts Legacy: Insider-Bericht über Probleme bei der Entwicklung, DLC & mehr

In einem Insider-Bericht beschäftigte sich Bloomberg-Redakteur Jason Schreier ausführlich mit der Entwicklung des Publishers WB Games beziehungsweise dessen Mutterkonzern Warner Bros. Discovery.

Vor allem aufgrund des kommerziellen Scheiterns diverser Titel wie „Suicide Squad: Kill the Justice League“, „MultiVersus“ oder „Harry Potter: Quidditch Champions“ blickt WB Games auf schwierige Monate zurück. Der einzige Lichtblick der näheren Vergangenheit ist im Prinzip das ursprünglich im Jahr 2023 veröffentlichte „Hogwarts Legacy“, das sich auch 2024 weiter auf einem soliden Niveau verkaufte.

Im Zuge des vorliegenden Artikels verlor Schreier ein paar Worte zu „Hogwarts Legacy“ und ging dabei sowohl auf die Vergangenheit als auch die Zukunft des Bestsellers ein.

Entwicklung verlief offenbar holprig

Mit mehr als 30 Millionen verkauften Einheiten bis November 2024 entwickelte sich „Hogwarts Legacy“ zu einem der erfolgreichsten Triple-A-Titel der vergangenen Jahre. Wie Schreier berichtet, stand die Entwicklung des magischen Open-World-Abenteuers zunächst aber unter keinem guten Stern.

Stattdessen soll vor allem die anfängliche Entwicklung von „Hogwarts Legacy“ recht kompliziert verlaufen sein. Den Informationen von Schreier zufolge sprangen damals im Prinzip alle bekannten Studios der WB Games-Gruppe ein und stellten Personal ab, um Avalanche Software bei den Arbeiten an dem Open-World-Projekt zu unterstützen.

Ein Aufwand, der sich lohnen sollte, wie wir heute wissen. Im weiteren Verlauf des Berichts ging Schreier auf die Zukunft der Marke ein und verwies zum einen auf den Anfang November angekündigten Nachfolger. Des Weiteren bestätigte Schreier noch einmal, dass Avalanche Software das erste „Hogwarts Legacy“ noch lange nicht zu den Akten gelegt hat und an neuen Inhalten arbeitet.

Berichte über DLC und eine mögliche Definitive Edition zu „Hogwarts Legacy“ erreichten uns bereits im letzten Jahr. 2024 bestätigte neben Schreier auch der als verlässliche Quelle geltende Insider Tom Henderson die Arbeiten an den neuen Inhalten.

Kann Hogwarts Legacy 2 an den Erfolg des ersten Teils anknüpfen?

Wann wir mit der offiziellen Enthüllung von „Hogwarts Legacy 2“ rechnen, verriet WB Games noch nicht. Trotz allem stelle sich laut Schreier schon jetzt die Frage, ob es mit dem Nachfolger gelingen wird, den Erfolg des ersten Teils zu wiederholen oder gar zu übertreffen.

„Avalanche arbeitet derzeit an neuen Inhalten für Hogwarts Legacy sowie an einer Fortsetzung“, gab Schreier an. „Aber es bleibt die Frage, ob der Erfolg des ersten Spiels überhaupt wiederholt, geschweige denn übertroffen werden kann oder ob der Bedarf bereits gedeckt wurde.“

JB Perette, CEO & President of Global Streaming and Games bei Warner Bros. Discovery, griff den Artikel von Bloomberg auf und wies darauf hin, dass es seinem Unternehmen in den nächsten Jahren darum gehen wird, zu alter Stärke zurückzufinden.

„Wir werden 2025 wieder profitabel sein. Allerdings werden wir in den nächsten zwei bis drei Jahren nicht das Profitabilitätsniveau erreichen, das wir anstreben“, so Perette.

„Es wird zwei bis drei Jahre dauern, um uns neu aufzustellen und das gewünschte Niveau zu erreichen. Aber die Rückkehr zur Profitabilität erfolgt sofort. Der Wechsel von Verlust zu Gewinn geschieht unmittelbar.“

