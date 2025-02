Insomniac Games: Ted Price spricht über die stressigste Zeit, die mit Sony zusammenhängt

In einem Interview blickte Ted Price, der Gründer von Insomniac Games, auf seine Zeit in der Branche zurück. Unter anderem ging es um die Frage, warum das Studio in Sony den bestmöglichen Partner für die Umsetzung seiner Visionen und Projekte sah.

Nach mehr als 30 Jahren im Unternehmen gab Studio-Gründer Ted Price kürzlich seinen Abschied bekannt und kündigte an, im März 2025 sowohl die „Ratchet & Clank“-Macher von Insomniac Games als auch die Gamesbranche an sich zu verlassen.

In einem von Kinda Funny Games geführten Interview blickte Price auf seine Zeit in der Branche zurück und ging dabei unter anderem auf die Herausforderungen ein, mit denen sich Insomniac Games in seiner Studiogeschichte konfrontiert sah. Laut Price gab es einen Abschnitt, der für ihn und das Studio an sich besonders stressig war.

Bei dieser Aussage bezieht sich Price auf die Zeit, als sich Insomniac Games nach einer 15 Jahre andauernden Zusammenarbeit mit Sony dazu entschloss, sich an einer Multiplattform-Strategie zu versuchen. Den Anfang machte 2013 „Fuse“, das das kalifornische Studio in Zusammenarbeit mit EA veröffentlichte.

Insomniac versucht sich als Multiplattform-Studio

Es folgten der Xbox One- und PC-Titel „Sunset Overdrive“, „Edge of Nowhere“ für den PC oder der Multiplattform-Titel „Song of the Deep“. Vor allem die unterschiedlichen Ansätze, die damals neue Partner wie EA oder Microsoft bei der Entwicklung von Spielen verfolgten, stellten Insomniac Games immer wieder vor kreative Herausforderungen.

„Die stressigste Zeit war meiner Meinung nach die, als wir nicht mehr mit Sony zusammengearbeitet haben. Wir gewöhnten uns daran, mit anderen Partnern zu arbeiten, die völlig andere Ansätze verfolgten als wir“, so Price.

„Ich glaube, wir wurden in Bezug auf unsere Herangehensweise und Philosophie so kompatibel zu Sony, dass die Zusammenarbeit mit anderen Publishern ein kleiner Schock war und einige Anpassungen erforderte. Das kann ablenkend sein, wenn man versucht, Spiele fertigzustellen und auf den Markt zu bringen“, blickte Price zurück.

Der scheidende CEO von Insomniac Games weiter: „Ich denke, dass die Zusammenarbeit zwischen einem Entwickler und einem Publisher Zeit braucht, um zu reifen und einen Punkt zu erreichen, an dem sich beide Parteien wohlfühlen. Und in der Zeit, in der wir nicht so eng mit Sony zusammenarbeiteten, gaben wir dem nicht genug Zeit.“

Sony der beste Partner für Insomniac Games

Eine Zeit, in der die Verantwortlichen von Insomniac Games zu dem Schluss kamen, dass es sich bei Sony um den besten Partner für das Studio handelt. „Wir gaben uns selbst nicht viel Zeit mit diesen anderen Publishern, bevor wir letztendlich zu Sony zurückkehrten“, schloss Price das Thema ab.

„Aber gleichzeitig wussten wir, wonach wir suchten. Von Anfang an war uns klar, dass Sony stets der beste und kompatibelste Partner für uns gewesen war.“

Wohin diese Erkenntnis führte, ist bekannt. Nachdem sich Insomniac Games über mehrere Jahre an Titel für allerlei Plattformen wagte, erfolgte im Jahr 2019 die Übernehme durch Sony und die Einbindung in die PlayStation Studios.

In den letzten Jahren veröffentlichte das Studio Titel wie „Ratchet & Clank: Rift Apart“ sowie diverse „Spider-Man“-Abenteuer.

