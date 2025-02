Nintendo Direct: Nächste Show noch im Februar? Insider tappen „im Dunkeln“

Mitte Januar enthüllte Nintendo die Switch 2, zeigte bislang aber nur ein kurzes Teaser-Video zur neuen Konsole. Eine ausführliche Präsentation ist hingegen für den 2. April 2025 geplant. Auch die Uhrzeit für das Switch-2-Event wurde kürzlich von Nintendo bekannt gegeben.

Doch wie geht es mit der ersten Switch weiter? Gerüchten zufolge soll Nintendo angeblich noch im Februar eine Direct-Show veranstalten, sodass die letzten großen Titel für die erfolgreiche Hybrid-Konsole präsentiert werden könnten. Angeblich plane das japanische Unternehmen auch eine Art Abschiedsgeschenk. Doch aktuell scheinen sich selbst die Insider unsicher zu sein, was die nächste Nintendo-Direct betrifft.

Nintendo Direct im Februar derzeit unwahrscheinlich?

Während Nintendo-Fans also hinsichtlich der Direct auf eine Ankündigung von Nintendo warten, fragten einige interessierte Spieler auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) bei dem bekannten Insider und Leaker „NateTheHate“ nach, der in der Regel als gut informiert gilt und in der Vergangenheit mit seinen Voraussagen bereits mehrfach richtig gelegen hatte. So sagte er zuletzt auch die Enthüllung der Switch 2 korrekt vorher.

Doch was ein Nintendo-Showcase im Februar betrifft, musste der Branchenkenner gestehen, dass er aktuell „nichts mitzuteilen“ habe. Er selbst habe ebenfalls nur von den bereits bekannten Gerüchten gehört, dass es noch in diesem Monat so weit sein soll. Ob das allerdings tatsächlich der Fall sein wird, könne er nicht sagen, da der aktuell selbst „im Dunklen“ tappen würde. Für den Februar habe er lediglich von einer angeblichen State of Play gehört.

Restliches Switch-Programm aktuell überschaubar

Die letzten Hinweise auf eine mögliche Nintendo-Direct im Februar lieferte der Famiboard-Nutzer „King“. Dieser stellte einen Zusammenhang zwischen dem Wartungsplan von Nintendo und den bisherigen Terminen der Präsentationen her. Schließlich wurde eine entsprechende Wartung für den 4. Februar angekündigt, sodass die Hoffnung der Fans geweckt wurde. Doch vergebens – eine Direct fand nicht statt.

Somit muss die Nintendo-Community wohl noch geduldig bleiben, bis der Switch-Hersteller sich selbst zu Wort meldet und eine Direct ankündigt. Ohnehin sieht der restliche Fahrplan für die erste Switch zum jetzigen Zeitpunkt ziemlich mau aus. Mit „Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition“, die am 20. März 2025 erscheinen wird, ist bislang nur ein First-Party-Titel angekündigt.

„Metroid Prime 4: Beyond“ sowie „Pokemon Legends: Z-A“ sollen zwar auch noch für die Switch erscheinen, doch hierzu sind bislang keine Release-Termine bekannt. Die letzte Veröffentlichung von Nintendo war „Donkey Kong Country Returns HD“ im vergangenen Monat.

Weitere Meldungen zu Nintendo, Nintendo Switch.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren