Super Bowl 2025: Dinos, F1 & mehr in neuen mitreißenden Teaser-Trailern!

Die 59. Ausgabe des Super Bowl hielt wieder allerhand neues Futter für Filmfans bereit und präsentierte unter anderem Trailer zu „Mission: Impossible - The Final Reckoning“, „Jurassic Park: Die Wiedergeburt“ und „F1“. Die wichtigsten Teaser-Videos haben wir für euch zusammengefasst.

Am gestrigen Sonntag wurde der mittlerweile 59. Super Bowl ausgefochten. Am Ende konnten die Philadelphia Eagles triumphieren und verhinderten, dass die Kansas City Chiefs die begehrte Trophäe zum dritten Mal in Folge ergattern konnten. Außerdem lieferte Rapper Kendrick Lamar eine Halbzeit-Show, die sogar mit einem PlayStation-Easter-Egg aufwartete.

Abseits des Sports sorgte aber auch wieder eine Vielzahl von kreativen und unterhaltsamen Werbespots von bekannten Marken für Aufsehen. Bei einer geschätzten Zuschauerzahl von über 100 Millionen Menschen in den USA kostete ein 30-sekündiger Spot im Durchschnitt über 7,5 Millionen US-Dollar.

Das machte sich auch die Filmindustrie wie gewohnt zu Nutze. So präsentierten unter anderem die Marvel Studios einen brandneuen Trailer zum kommmenden Antihelden-Film „Thunderbolts*“. Welche Film-Teaser im Rahmen des gestrigen Super Bowls ebenfalls gezeigt wurden, fassen wir für euch in den folgenden Zeilen zusammen.

Drachenzähmen leicht gemacht

Kinostart: 12. Juni 2025

Mit „Drachenzähmen leicht gemacht“ wird im Juni eine Realverfilmung des beliebten Animationsstreifens von DreamWorks Pictures in die Kinos kommen. Dabei soll sich die Handlung an der Geschichte des Originals orientieren, die erneut den jungen Wikinger Hicks (Mason Thames) und seinen Drachen Ohnezahn in den Mittelpunkt rücken wird.

Obwohl es bei den Wikingern Tradition ist, Drachen zu jagen und zu töten, kann der Sohn von Häuptling Haudrauf der Stoische (Gerard Butler) nicht den Mut dazu aufbringen. Stattdessen freundet er sich mit Ohnezahn an und merkt, dass die Drachen doch nicht die wilden und gefährlichen Kreaturen sind, für die sie gehalten werden.

F1

Kinostart: 25. Juni 2025

Der kommende Rennsport-Actionfilm „F1“ wird die Geschichte eines fiktiven Fahrers namens Sonny Hayes (Brad Pitt) erzählen, der in den 1990er Jahren kurz vor seinem Durchbruch in der Königsklasse des Motorsports stand. Ein schwerer Unfall beendete seine Karriere jedoch frühzeitig.

Letztendlich kehrt Sonny in die Formel 1 zurück und kämpft sich gemeinsam mit seinem Mentor, dem Teamchef eines finanziell angeschlagenen und weniger erfolgreichen Rennstalls, bis an die Spitze. Regie führte Joseph Kosinski („Top Gun: Maverick“), während die Dreharbeiten an echten Rennwochenenden stattfanden, um für eine besondere Authentizität zu sorgen.

Jurassic World: Die Wiedergeburt

Kinostart: 2. Juli 2025

Die altbekannte und erfolgreiche Filmreihe wird mit „Jurassic World: Die Wiedergeburt“ in Sommer den nächsten Teil spendiert bekommen, der für das Franchise eine neue Ära einleiten soll. Dafür hat Gareth Edwards („Rogue One: A Star Wars Story“) die Regie übernommen. In den Hauptrollen sind – neben den Dinos natürlich – unter anderem Scarlett Johansson und Mahershala Ali zu sehen.

Gemeinsam stellen sie eine Expedition zusammen, um das genetische Material der größten Dinosaurier zu sammeln. Allerdings strandet der Trupp nach einem Unglück auf einer abgelegenen Insel und entdeckt dort eine jahrzehntelang verlassene Jurassic-Park-Forschungseinrichtung, die ein düsteres Geheimnis birgt.

Lilo & Stitch

Kinostart: 22. Mai 2025

Mit „Lilo & Stitch“ bringt Disney eine Realverfilmung des beliebten Zeichentrickfilms in die Kinos. Erneut wird die Geschichte des hawaiianischen Mädchens Lilo erzählt, die unter dem Verlust ihrer Eltern leidet und ich einsam fühlt. Doch dann lernt sie einen ganz besonderen Freund kennen.

Bei Stitch handelt es sich nämlich um ein genetisch erschaffenes Alien, dass auf die Erde geflohen ist. Ursprünglich dafür geschaffen, Chaos zu stiften, freunden sich die beiden unterschiedlichen Charaktere an und erleben gemeinsam viele Abenteuer.

Mission: Impossible – The Final Reckoning

Kinostart: 21. Mai 2025

Tom Cruise wird in „Mission: Impossible – The Final Reckoning“ zum mittlerweile achten Mal in die Rolle des Geheimagenten Ethan Hunt schlüpfen. Dabei steht er erneut vor einer unmöglichen Mission und muss die Welt vor einer globalen Bedrohung, ausgehend von der mysteriösen Organisation „The Syndicate“, retten.

Dabei soll der Film die mit „Dead Reckoning Teil Eins“ begonnene Geschichte zu einem Abschluss bringen. Dafür sitzt auch erneut Christopher McQuarrie auf dem Regiestuhl. Zudem können sich Tom-Cruise-Fans wie gewohnt über jede Menge Action und atemberaubende Stunts freuen.

Über welchen Trailer während des Super Bowl 2025 habt ihr euch besonders gefreut? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar.





Weitere Meldungen zu Filme & Serien, Kino.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren